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Ehliyeti el konulan Corey Harris, Zoom üzerinden yapılan mahkemeye araba sürerken katıldı.

Florida'da ehliyetine el konulmuş olan Corey Harris'in Zoom üzerinden yapılan duruşmaya araba sürerken katıldığı anı kaydetti.

Yargıç Cedric Simpson, " Harris, araba mı sürüyorsunuz?" diye sordu. Harris, "Doktorumun ofisine giriyorum. Bir saniye, park ediyorum," diye yanıtladı. Simpson, Harris'in park etmesini beklerken gülmeye başladı.

Görüşmenin başında duruşmanın konusunu bilmeyen yargıç, "Ne yapıyoruz?" diye sordu. Harris'in kamu avukatı, mahkemeden "dört haftaya kadar erteleme" talep etti. Simpson, evrakları okurken durumu anlamaya başladı ve "Bu, ehliyetine el konulmuşken araba kullanma davası ve az önce araba kullanıyordu," dedi.

Yargıç, şaşkınlıkla etrafına bakındı. Kamu avukatı, "Evet, sayın yargıcım, suçlamalar bunlar," dedi. Simpson, "Kayıtlarına bakıyorum ve ehliyeti yok, askıya alınmış ve hala araba kullanıyor," dedi. Hem kamu avukatı hem de Simpson gülmeye çalıştı.

Bir noktada Harris, "Alo?" diyerek sesinin kesildiğini düşündü. Uzun bir sessizlikten sonra, yargıç, "Neden böyle bir şey yapar, anlamıyorum," dedi. Simpson, Harris'in kefaletini iptal etti ve saat 18:00'e kadar yerel hapishaneye teslim olmasını emretti. Görüşme sona ererken, Harris'in "Aman tanrım," dediği duyuldu.