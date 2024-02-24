Sony, 1,5 Milyon Dolar Bütçeyle Kola Vs. Pepsi Filmini Çekiyor

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Sony tarafından 1,5 milyon dolar bütçeyle Kola Vs. Pepsi filmi çekiliyor. Uzun zamandır beklenen film, "Cola Wars" adıyla anılan bir senaryoyu temel alıyor ve Pepsi'nin Coca-Cola gibi bir endüstri devinden pazar payı çalmaya çalışmasını anlatıyor.

Kola Vs. Pepsi filmi, 1980'lerdeki rekabeti konu alacak

1980'lerin "kola savaşları" olarak bilinen dönemi anlatacak olan film, Coca-Cola ve Pepsi'nin hakimiyet için mücadele etmesini ele alacak. Filmde Michael Jackson'ın Pepsi reklamı çekerken saçlarının alev alması gibi unutulmaz olaylar da yer alacak. Ayrıca Coca-Cola'nın New Coke'u piyasaya sürme girişimi ve büyük tepkinin ardından hızla piyasadan çekilmesi gibi olayları da ele alacak.

Senaryoyu Apple TV+ dizisi Acapulco'nun ortak yaratıcısı ve yazarı Jason Shuman ve Arabalar 2 ve 3'ün Ben Queen yazıyor.

Günümüzde Coca-Cola, gelir açısından dünya çapında bir numaralı kola markası ve Pepsi ikinci sırada. Coca-Cola sadece ikonik Coca-Cola içecğini değil, aynı zamanda, Sprite, Fanta ve Powerade gibi markaları da bünyesinde bulunduruyor. Pepsi ise Mountain Dew ve Gatorade gibi markalara sahip.

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Henüz erken aşamalarda olan bu proje için Sony Pictures sadece film fikrini satın aldı. Senaryo hala yazılıyor ve henüz film için bir oyuncu kadrosu, yönetmen veya yayın tarihi hakkında bir bilgi bulunmamakta.

Kola vs. Pepsi gibi ikonik bir rekabetin beyaz perdeye taşınması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.