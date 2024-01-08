Eskiden oyunların dosya boyutları günümüze kıyasla azdı. Bu bağlamda bir diske birkaç oyun sığdırabilmek mümkündü. Fakat oyun sektörünün giderek büyümesiyle birlikte boyutlar da bir hayli arttı. Fakat bu yükseliş internet için de geçerli olmadı.

Türkiye'de internet kullanıcılarının büyük bir kısmının indirme hızı ne yazık ki düşük. Bu durumda bir oyun indirmek istenildiğinde bu süre birkaç gün alabiliyor. Fakat Sony'nin yakın zamanda aldığı ortaya çıkan bir patent, buna bir çözüm getirecek gibi görünüyor.

Sony'den parça parça oyun indirme patenti!

Bildiğiniz üzere bir oyun indirmek istediğinizde dosyaların tamamı indirilmeden oyuna giriş yapamıyorsunuz. Bu da internet hızı düşük kullanıcıları üzmüyor değil. Tam bu noktada Sony tarafından Ağustos 2023'te alınan fakat yeni fark edilen bir patent, oyuncuları bir hayli umutlandırdı.

Bu patent, oyun dosyalarını aşamalı olarak indirerek kullanıcılara inen bölümlerle oyunun başlangıç kısımlarını oynama imkanı sunmayı hedefliyor. Bu noktada "kalan dosyalar ne zaman inecek?" diye sorduğunu duyar gibiyiz. Patente göre geriye kalan tüm dosyalar, oyun oynandığı sırada arka planda indirilip kurulacak.

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Patentin kağıt üzerinde nasıl çalışacağı belli olsa da gerçekte nasıl işleyeceği şimdilik bilinmiyor. Sony'nin bu patenti nasıl ve ne zaman uygulayacağı da belirsiz. Şirketten bu konuyla ilgili bir açıklama da gelmiş değil. Önümüzdeki günlerde yeni detaylar ortaya çıkacaktır.

Sony'nin böyle bir sistem üzerinde çalışması, oyun boyutlarının giderek yükselmesiyle birlikte internet hızı düşük kullanıcılar için çözüm aradığını gösteriyor. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemlerde yeni patentler de görebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sony'nin yeni parça parça oyun indirme patentini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.