Sony, PlayStation 5 için Topluluk Oyun Yardımı sistemini duyurdu. Bu özellik, diğer oyunculara oyuna dair ipuçları sunmak için otomatik olarak oyun klipleri oluşturmaya yarıyor. PS5 sahipleri, desteklenen oyunlarda belirli etkinlikleri tamamladıklarında otomatik olarak oyun içi görüntülerini yakalayabilecekler.
PlayStation 5 otomatik klip özelliği sayesinde oyuncu topluluğu birbirine destek verebilecek
Bu yeni özellik, Sabrina Meditz liderliğindeki PS5 platform deneyimi ürün yönetimi ekibi tarafından geliştirildi. Kullanıcılar, PS5'lerinin otomatik klipler oluşturmasına izin vermek için bu özelliği etkinleştirebilecekler.
Tamamlanan etkinliklerin ardından oluşturulan klipler, bir moderatör tarafından incelendikten sonra onaylanırsa, PlayStation 5 kullanıcılarının oyun ipuçlarını izleyebileceği ve değerlendirebileceği bir platforma yüklenecek.
Bu yeni Topluluk Oyun Yardımı özelliği, oyun geliştiricileri tarafından sağlanan resmi ipuçları ve rehber videolarına ek olarak, kullanıcıların oyun deneyimlerini geliştirmek için bir kaynak oluşturmayı hedefliyor. PlayStation 5 sahipleri, otomatik oluşturulmuş klipleri kullanarak zorlu bölümleri geçmek veya gizli ögeleri bulmak gibi sorunları çözebilirler.
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Topluluk Oyun Yardımı, PS5'in oyun deneyimini daha interaktif ve yardımlaşmaya dayalı hale getirerek, oyun dünyasında bir devrim niteliği taşıyor diyebiliriz, en azından konsol dünyasında.
Bu özellik, PS5 kullanıcıları arasında etkileşimi artırmanın yanı sıra, oyun geliştiricilerinin topluluğa daha fazla katılımını da teşvik ediyor. Sony, bu özelliğiyle PS5'i sadece bir oyun konsolu değil, aynı zamanda bir oyun topluluğu platformu haline getirmeyi hedefliyor, aynı Steam gibi.
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