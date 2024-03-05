Nvidia, Steam Deck'e rakip bir el konsolu geliştiriyor iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Nvidia, Steam Deck'e rakip bir el konsolu geliştiriyor iddiası

Nvidia, Steam Deck\'e rakip bir el konsolu geliştiriyor iddiası

Grafik kartı devi Nvidia, taşınabilir oyun cihazı yapma konusunda ciddi atılımlar yapıyor. İddiaya göre Nvidia, Steam Deck'e rakip bir el konsolu üzerinde çalışıyor. Ayrıca, Sony'nin yeni el konsolunu güçlendireceği de söylentiler arasında yer alıyor. Ancak, bu konsolun piyasaya çıkmasının yıllar sürebileceği belirtiliyor.

05.03.2024 10:18  Güncelleme: 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güvenilir teknoloji sızıntılarıyla bilinen Moore's Law is Dead'e göre grafik kartı devi Nvidia, taşınabilir oyun cihazı yapma konusunda ciddi atılımlar yapıyor. Hatta iddiaya göre Nvidia, Steam Deck rakibi bir el konsolu geliştiriyor. Gelin iddianın detaylarına beraber göz atalım.

Nvidia, Steam Deck'e rakip olacak kendi taşınabilir oyun cihazını yapıyor olabilir

Nvidia muhtemelen Steam Deck'i güçlendiren grafik işlem biriminin AMD tarafından geliştirilmesinden memnun değil ve piyasaya kendi yumruklarını vurmak istiyorlar.

Nvidia, Steam Deck'e rakip bir el konsolu geliştiriyor iddiası

Hatta iddiaya göre Nvidia'nın üzerinde çalıştığı el konsolu, PlayStation Vita 2. Sony'nin yakın zamanda efsane el konsolunun devamını getirmek gibi bir planı olduğu söylentisi dolaşıyordu. Eğer iki söylenti de doğruysa, Sony'nin yeni el konsolunu Nvidia güçlendirecek.

YouTube'daki videolarında Nvidia'nın premium bir taşınabilir oyun cihazı üzerinde çalıştığını iddia eden bir YouTuber, bu konsol üzerinde Intel ile çalışabileceğini belirtiyor ancak bunun yıllar sonra gerçekleşeceğini söylüyor. Dolayısıyla, GeForce ekran kartlı bir Steam Deck rakibinin yakın bir zamanda ortaya çıkacağına dair çok umutlu olmayın deriz.

Windows 11 yapışkan tuşlar nasıl kapatılır?

Şu anda Nvidia hali hazırda Nintendo Switch konsolunu destekliyor ancak bu, Steam Deck gibi her oyunu açabilen premium bir el konsolu değil. DLSS gibi özelliklerin dahil olduğu bir el konsolu, gerçekten çok satabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Nvidia bir el konsolu yapsaydı alır mıydınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Steam Deck, Sony, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nvidia, Steam Deck'e rakip bir el konsolu geliştiriyor iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Elazığ'da Dron Destekli Trafik Denetimlerinde Cezalar Yağdı
    11:12 Elazığ'da Dron Destekli Trafik Denetimlerinde Cezalar Yağdı

    Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan ve kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin gün içerisinde kentin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.

  • Bilim insanları, yapay zekanın gelecekte yapıcı ve yıkıcı etkileri olabileceğini düşünüyor
    11:11 Bilim insanları, yapay zekanın gelecekte yapıcı ve yıkıcı etkileri olabileceğini düşünüyor

    Bilim insanları, bir bilgisayarın ya da bilgisayar kontrolündeki robotun, öğrenme, analiz, sorun çözme ve karar verme gibi insansı işlevlere sahip olması şeklinde özetlenen yapay zekanın, gelecekte yapıcı etkilerinin yanında yıkıcı etkilerinin de olabileceğini düşünüyor.

  • Çin Hükümeti 2024 GSYİH Büyüme Hedefini Açıkladı
    11:08 Çin Hükümeti 2024 GSYİH Büyüme Hedefini Açıkladı

    Çin hükümeti, ulusal yasama organına sunduğu çalışma raporunda 2024 yılı için öngördüğü başlıkları açıkladı. Raporun öne çıkan başlıkları arasında 2024 GSYİH büyüme hedefinin yaklaşık yüzde 5 olması, kentsel alanlarda 12 milyondan fazla istihdam yaratılması, bütçe açığının GSYİH'ye oranının yüzde 3 olması, yerel yönetimler için 3,9 trilyon yuan değerinde özel amaçlı tahviller çıkarılması, yapay zeka artı girişiminin başlatılması, yenilikçi ve öncü teknoloji araştırmalarının geliştirilmesi gibi konular yer alıyor. Ayrıca, iç talebin genişletilmesi, yabancı sermayeli işletmelere ulusal işletmelerle aynı muamele yapılması, enerji devriminin ilerletilmesi gibi hedefler de belirlendi.

  • Türkiye'de AR-GE ve Tasarım Merkezi Sayısı Artıyor
    11:05 Türkiye'de AR-GE ve Tasarım Merkezi Sayısı Artıyor

    Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla AR-GE merkezi sayısı 1292, tasarım merkezi sayısı 328 oldu. Desteklerle büyüyen merkezlerde toplamda 80 bin 838 personel görev alıyor. AR-GE merkezlerinde 58 bin 893 proje tamamlandı ve 12 bin 7 patenti tescilli bulunuyor. Tasarım merkezlerinde ise 11 bin 488 proje tamamlandı ve 228 patent tescilli durumda.

  • Kocaeli Gebze-Darıca Sahil Metro Hattı'nda Çalışmaların Yüzde 80'i Tamamlandı
    10:59 Kocaeli Gebze-Darıca Sahil Metro Hattı'nda Çalışmaların Yüzde 80'i Tamamlandı

    Kocaeli'de Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattında yapılan çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Gebze bölgesinin trafik yükünü azaltmayı hedefleyen metro hattı, seyahat süresini 40 dakikaya indirerek günde 330 bin yolcuya hizmet verecek. Metro araçlarının imalatı tamamlanırken, test çalışmaları devam ediyor.

  • Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Laboratuvarı Akreditasyon Sürecini Başlattı
    10:28 Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Laboratuvarı Akreditasyon Sürecini Başlattı

    Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki laboratuvar için akreditasyon sürecini başlattı. Laboratuvar, 2024 yılında akreditasyon belgesi almayı hedefliyor ve hem kurum ve kuruluşlara, hem de vatandaşlara hizmet vermeye hazırlanıyor.

  • Apple, macOS 14.4 RC sürümünü yayınladı
    10:20 Apple, macOS 14.4 RC sürümünü yayınladı

    Apple, iOS ve iPadOS güncellemelerinin ardından macOS 14.4 RC sürümünü de yayınladı. Yeni güncelleme, yeni emoji karakterleri ve Podcast uygulamasında podcast'in tamamını okuma özelliği gibi özellikler sunuyor. macOS Sonoma 14.4, uyumlu Mac cihazları için bu hafta içinde herkese açık olarak sunulacak.

  • Film yapımcıları, Reddit platformuna karşı haklarını aramaya devam ediyor
    10:20 Film yapımcıları, Reddit platformuna karşı haklarını aramaya devam ediyor

    Film yapımcıları, Reddit platformunda kaçak olarak paylaşılan filmler nedeniyle maddi zarara uğradıklarını belirterek haklarını aramaya devam ediyor. Reddit yönetimi ise kullanıcı haklarını öne sürerek bilgileri paylaşmamayı tercih ediyor. Bu durum, yayıncılık sektörünü etkileyebilir.


11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
11:38 Şarkıcı Müşerref Akay’dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Şarkıcı Müşerref Akay'dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 12:12:17. #1.12#
SON DAKİKA: Nvidia, Steam Deck'e rakip bir el konsolu geliştiriyor iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement