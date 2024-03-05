Güvenilir teknoloji sızıntılarıyla bilinen Moore's Law is Dead'e göre grafik kartı devi Nvidia, taşınabilir oyun cihazı yapma konusunda ciddi atılımlar yapıyor. Hatta iddiaya göre Nvidia, Steam Deck rakibi bir el konsolu geliştiriyor. Gelin iddianın detaylarına beraber göz atalım.
Nvidia, Steam Deck'e rakip olacak kendi taşınabilir oyun cihazını yapıyor olabilir
Nvidia muhtemelen Steam Deck'i güçlendiren grafik işlem biriminin AMD tarafından geliştirilmesinden memnun değil ve piyasaya kendi yumruklarını vurmak istiyorlar.
Hatta iddiaya göre Nvidia'nın üzerinde çalıştığı el konsolu, PlayStation Vita 2. Sony'nin yakın zamanda efsane el konsolunun devamını getirmek gibi bir planı olduğu söylentisi dolaşıyordu. Eğer iki söylenti de doğruysa, Sony'nin yeni el konsolunu Nvidia güçlendirecek.
YouTube'daki videolarında Nvidia'nın premium bir taşınabilir oyun cihazı üzerinde çalıştığını iddia eden bir YouTuber, bu konsol üzerinde Intel ile çalışabileceğini belirtiyor ancak bunun yıllar sonra gerçekleşeceğini söylüyor. Dolayısıyla, GeForce ekran kartlı bir Steam Deck rakibinin yakın bir zamanda ortaya çıkacağına dair çok umutlu olmayın deriz.
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Şu anda Nvidia hali hazırda Nintendo Switch konsolunu destekliyor ancak bu, Steam Deck gibi her oyunu açabilen premium bir el konsolu değil. DLSS gibi özelliklerin dahil olduğu bir el konsolu, gerçekten çok satabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Nvidia bir el konsolu yapsaydı alır mıydınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Nvidia, Steam Deck'e rakip bir el konsolu geliştiriyor iddiası - Son Dakika
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