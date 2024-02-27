Sony, yapay zeka kontrollü arkadaşlar üzerinde çalışıyor

Teknoloji

Yakın zamanda dosyalanan bir patente göre Sony, oyuncunun eylemlerine bağlı olarak davranışlarını değiştirebilecek yapay zeka kontrollü arkadaşlar oluşturmayı deniyor.

Sony, oyuncu deneyimlerini geliştirmek için yapay zeka arkadaşı üzerinde çalışacak

Sony, God of War Ragnarok veya Marvel's Spider-Man 2 seansları sırasında belirli hikaye ve oynanış anlarını yeniden oynama yeteneği veya oyuncunun mahremiyetini koruyarak sesli ve görüntülü aramalar yapma gibi özellikler aracılığıyla oyun platformlarını geliştirmeye çalışıyor.

Suicide Squad: Kill the Justice League gibi takım odaklı oyunlar genellikle oyuncu yalnız oynamayı seçtiğinde CPU'yu takım arkadaşı olarak kullanır. Hatta God of War Ragnarok gibi tek oyunculu odaklı başlıklar bazen kahramana belirli bölümlerde yardımcı olan ikincil bir karakter içeriyor.

Sony, ikonik rekabeti beyaz perdeye taşıyor!

Bu yapay zeka olmayan takım arkadaşları, bulmacaları çözmekte veya zorlu düşmanları yenmekte yardımcı olabiliyor, fakat bir insanın bu senaryolarda ne yapacağını başarıyla taklit etmeleri geliştiriciler için sürekli bir zorluk teşkil ediyor.

Sony, son bir patent başvurusuna göre, oyuncu davranışlarını izleyen ve ardından bu eylemlere dayalı olarak yerel bir yapay zeka modeli oluşturmayı düşünüyor. Teorik olarak bu, oyuncunun kendisi gibi davranan yapay zeka kontrollü arkadaş karakterlerine bir yol açacak.

Bu da, kullanıcı ve kumanda arkasında bulunacak bir 'arkadaş' sayesinde daha gerçekçi etkileşimlere yol açacak. Sony, temel bileşenleri yeniden oluşturmak için yapay zekayı kullanma konusunda oyun dünyasında hala çok tartışmalara yol açsa da, son birkaç yıldır bunu başka şekillerde uygulamayı deniyor.

Sony yeni geliştirmeler için patentler almaya devam ediyor

Geçen Şubat ayında şirket, oyuncuların önceki tercihlerine dayanarak, dinlemeleri için müzik öneren bir yapay zeka sistemi için patent başvurusunda bulunmuştu. Bundan önce Sony, God of War Ragnarok veya Horizon Forbidden West gibi başlıklarda envanterlerini yönetmelerine yardımcı olacak bir tür "koç" programını tanımlayan bir patent aldı.

Bu patentler, yapay zekanın oyun deneyimini geliştirmeye nasıl yardımcı olabileceğine dair birkaç örnekten sadece birkaçı. Ayrıca Sony, tek oyunculu veya takım oyunlarında da yardımcı arkadaş karakterler oluşturmak için bunu bir şekilde kullanmayı düşünüyor olabilir.

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