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iQOO Neo 9 Serisi Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyatlar - Son Dakika
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iQOO Neo 9 Serisi Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyatlar

Uzun bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen iQOO Neo 9 serisi resmen tanıtıldı. Amiral gemisi teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken telefonlar fiyat konusunda da oldukça rekabetçi. iQOO Neo 9 ve 9 Pro, 1,5K çözünürlüklü ve 6,78 inç boyutunda bir OLED ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Cihazlarda üst düzey bir oyun deneyimi için bir de iQOO Q1'e özel çipi kullanılıyor. Kameralarında 50 Megapiksel OIS destekli Sony IMX920 bulunan telefonlar, 16 Megapiksellik bir selfie kamerasıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca 120W hızlı şarj desteğiyle 5.160 mAh pil kapasitesine sahipler. Fiyatlar ise 2.299 CNY (~321 $) ile 3.999 CNY (~559 $) arasında değişiyor.

iQOO Neo 9 Serisi Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyatlar
28.12.2023 - 14:28,
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Uzun bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen iQOO Neo 9 serisi resmen tanıtıldı. Amiral gemisi teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken telefonlar fiyat konusunda da oldukça rekabetçi. Peki iQOO Neo 9 serisi kullanıcılara neler vadediyor?

iQOO Neo 9 serisinin özellikleri ve fiyatı

iQOO Neo 9 ve 9 Pro, 1,5K çözünürlüklü ve 6,78 inç boyutunda bir OLED ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Dahası, bu ekranlarda 144 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteği mevcut. Güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu da ekranın altına konumlandırılıyor. Cihazlarda üst düzey bir oyun deneyimi için bir de iQOO Q1'e özel çipi kullanılıyor.

Serinin standart modelinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Pro'sunda ise MediaTek Dimensity 9300 yer alıyor. Öte yandan iki cihaz da 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanına sahip. Akıllı telefonlarda ısınmayı minimum düzeyde tutmak için yerleşik 6K VC sıvı soğutmalı 3D ısı dağıtma sistemi bulunuyor.

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Kameralara geçecek olursak, telefonlarda 50 Megapiksel OIS destekli Sony IMX920 mevcut. Standart ve Pro'lardaysa sırasıyla 8 ve 50 Megapiksel ultra geniş açı sensörleri yer alıyor. Önde ise iki cihazda da 16 Megapiksellik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor. Son olarak 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.160 mAh pilden beslendiklerini belirtelim.

ÖzellikleriQOO Neo 9iQOO Neo 9 ProEkran6,78 inç, 1,5K OLED, 144Hz, HDR10+6,78 inç, 1,5K OLED, 144Hz, HDR10+İşlemciSnapdragon 8 Gen 2Dimensity 9300RAM16 GB LPDDR516 GB LPDDR5Depolama256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.0256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.0Soğutma6K VC sıvı soğutmalı 3D ısı dağıtma sistemi6K VC sıvı soğutmalı 3D ısı dağıtma sistemiKamera (Arka)50 MP OIS (Ana), 8 MP (Ultra Geniş)50 MP OIS (Ana), 50 MP (8 MP (Ultra Geniş)Kamera (Ön)16 MP16 MPBatarya5.160mAh, 120W Hızlı Şarj5.160mAh, 120W Hızlı ŞarjBağlantıWiFi-7, IR BlasterWiFi-7, IR BlasterDiğer ÖzelliklerÇift Hoparlör, X Ekseni Doğrusal MotorÇift Hoparlör, X Ekseni Doğrusal MotorRenk SeçenekleriKırmızı ve Beyaz Soul, Deniz Mavisi, Dövüş SiyahıKırmızı ve Beyaz Soul, Deniz Mavisi, Dövüş Siyahıİşletim SistemiOriginOS 4 tabanlı Android 14OriginOS 4 tabanlı Android 14Fiyatlar12GB + 256GB: 2.299 CNY (~321 $)12GB + 256GB: 2.999 CNY (~419 $)16GB + 256GB: 2.499 CNY (~349 $)12GB + 512GB: 3.299 CNY (~461 $)16GB + 512GB: 2.799 CNY (~391 $)16GB + 512GB: 3.599 CNY (~503 $)16GB + 1TB: 3.199 CNY (~447 $)16GB + 1TB: 3.999 CNY (~559 $)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: iQOO Neo 9 Serisi Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyatlar - Son Dakika
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