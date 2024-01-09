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Sony, CES 2024'te yeni XR gözlüğünü tanıttı - Son Dakika
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Sony, CES 2024'te yeni XR gözlüğünü tanıttı

Sony, CES 2024 etkinliği kapsamında yeni teknoloji ve ürünlerini görücüye çıkardı. En dikkat çeken cihazlardan biri olan yeni karma gerçeklik gözlüğü, uzamsal içerik oluşturma ve 3D tasarım amacıyla tasarlandı. Sony XR gözlük, 4K OLED ekran, Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 platformu ve altı kamera ve sensör gibi özellikler sunuyor. Ayrıca gözlükle birlikte gelen kontrolcülerle 3D modeller oluşturulabiliyor ve sanal nesneler gerçek zamanlı olarak hareket ettirilebiliyor. Sony'nin bu yeni gözlüğü, Apple Vision Pro gibi rakipleriyle rekabet edecek bir potansiyele sahip.

Sony, CES 2024\'te yeni XR gözlüğünü tanıttı
09.01.2024 - 22:29,
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Sony, CES 2024 etkinliği kapsamında yeni teknoloji ve ürünlerini görücüye çıkardı. "Uzamsal içerik oluşturma ve 3D tasarım" amaçlı yeni karma gerçeklik gözlüğü ise en dikkat çeken cihazlarda oldu. Henüz adı açıklanmayan gözlük; PlayStation VR2'ye benzer bir tasarıma sahip. Ancak mat gri kaplamasıyla daha sade görünüme yer veriyor.

4K OLED ekranlı Sony XR gözlüğü neler sunuyor?

Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 platformundan güç alan AR/VR gözlüğü, bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor. Sony'nin açıklamasına göre çift mikro ekran aracılığıyla 4K OLED görüntüleme deneyimi sunuyor. Hem kullanıcı hem de çevre takibi için toplam altı kamera ve sensöre yer veriyor.

Sony, CES 2024'te yeni XR gözlüğünü tanıttı

Sony, gözlük ile 3D modeller oluşturulabileceğini ve sanal nesneleri gerçek zamanlı olarak hareket ettirebileceğinizi söyledi. XR gözlüğü, bir "işaretleme kumandası" ve parmaklara takılan daha küçük "halka kumanda" olmak üzere iki kontrolcüyle birlikte geliyor.

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Sony'nin açıklamasına göre gözlük tasarımı, hem uzun hem de yaratıcı kullanım için rahatlığa önem veriyor. Özellikle ekran kısmı yukarı doğru dönüyor ve böylece gözlüğü tamamen çıkarmadan gerçek dünyaya dönebiliyorsunuz.

Sony, üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla internet üzerinden uzamsal projelerin incelenebileceğini söyledi. CES 2024'teki sunumda, kontrolcüleri kullanarak sanal bir robot kolunun hareket ettirilmesi de merak uyandırdı.

Sony, CES 2024'te yeni XR gözlüğünü tanıttı

Apple Vision Pro gibi gözlüklerle rekabet edeceği düşünülen bu gözlüğün henüz ismi ve çıkış tarihi belli değil. Ancak Sony; kamera, ekran ve kontrolcü teknolojileriyle uzamsal içerik oluşturma dünyasında rekabet yaratacak gibi görünüyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Sony, CES 2024'te yeni XR gözlüğünü tanıttı - Son Dakika


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