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PlayStation 5 Özel Oyunu Stellar Blade Çıkış Tarihi Ertelendi - Son Dakika
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PlayStation 5 Özel Oyunu Stellar Blade Çıkış Tarihi Ertelendi

Sony Interactive Entertainment'ın yayıncılığını üstlendiği PlayStation 5 özel oyunu Stellar Blade, bekleyenleri üzen bir haberle karşılaştı. İlk olarak 2019 yılında duyurulan ve bilim kurgu temalı bir aksiyon rol yapma oyunu olan Stellar Blade, 2024 yılına ertelendi. Sony tarafından yapılan açıklamada, yapımın henüz oyunculara sunmak için hazır olmadığı sebebiyle ertelendiği belirtildi.

PlayStation 5 Özel Oyunu Stellar Blade Çıkış Tarihi Ertelendi
30.12.2023 - 12:28,
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Oyun dünyasının en bilinen şirketlerinden Sony Interactive Entertainment'ın yayıncılığını üstlendiği PlayStation 5 özel oyunu Stellar Blade için bekleyenleri üzen haber geldi. Öyle ki söz konusu yapım ertelendi. İşte Stellar Blade çıkış tarihi…

Stellar Blade çıkış tarihi ne zaman?

İlk olarak 2019 yılında "Project Eve" olarak duyurulan fakat daha sonrasında adı değişen Stellar Blade, bilim kurgu temalı kıyamet sonrası dünyada geçen bir aksiyon rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkacak. Söz konusu yapım, ilk duyurulduğunda çok merak edilmişti.

Koreli Shift Up tarafından geliştirilen oyunun normalde bu yıl PlayStation 5 konsolu için piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Hatta biz de bu senenin başında yayınladığımız "2023 yılında PlayStation 5 için çıkacak tüm oyunlar!" haberimizde bu oyundan da bahsetmiştik. Ancak görünen o ki Sony tarafında işler pek iyi gitmedi.

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Sony, geçtiğimiz saatlerde PlayStation Blog üzerinden 2024 yılında çıkacak oyunları paylaştı. Bu oyunlar arasında Stellar Blade de yer aldı. Bu, yapımın önümüzdeki seneye ertelendiği anlamına geliyor. Bu noktada net bir tarih olmadığını belirtmek gerekiyor.

Şirketin oyunu neden ertelediği bilinmiyor. Fakat tahminler, yapım, henüz oyunculara sunmak için hazır olmadığı sebebiyle böyle bir karar alındığı yönünde.

Sony tarafından açıklanan önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek PlayStation oyunları şu şekilde sıralandı;

Tekken 8

Helldivers 2

Final Fantasy VII Rebirth

Foamstars

Rise of the Ronin

Stellar Blade

Destiny 2: The Final Shape

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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