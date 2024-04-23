Sony BRAVIA Theatre Quad: Ev Sineması Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Sony BRAVIA Theatre Quad: Ev Sineması Deneyimi

Sony BRAVIA Theatre Quad: Ev Sineması Deneyimi

Sony BRAVIA Theatre Quad, sinema tecrübesini ev ortamına taşıyan yeni nesil bir ses sistemi olarak tanıtıldı. 360 derecelik ses deneyimi sunan ürün, tam optimizasyon özelliği ve yüksek ses performansıyla dikkat çekiyor. Ayrıca IMAX Enhanced ve Dolby Atmos teknolojilerini bünyesinde bulunduran cihaz, evinizde sinema ortamı yaratıyor. Sony BRAVIA Theatre Quad, çevreyi koruma anlamında da sınıfının ötesine geçen geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ürünün fiyatı ise 2500 dolar olarak belirlenmiştir.

23.04.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni nesil ses sistemi Sony BRAVIA Theatre Quad, geçtiğimiz hafta resmi olarak tanıtıldı. Eğlence konseptini temel alacağı vurgulanan sistem, 360 derecelik bir ses deneyimi vaat ediyor. Son teknoloji sinematik ses özelliğine sahip olan ürün, sinema tecrübesini ev ortamına taşıyacak. Neredeyse tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildiği söylenen cihaz, böylece çevreyi koruma anlamında da sınıfı geçiyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Sony BRAVIA Theatre Quad gündem oldu

Tam optimizasyon özelliğine sahip olan Sony BRAVIA Theatre Quad, böylece içinde bulunduğu çevreyle tamamen uyumlu çalışıyor. Maksimum ses kapasitesini ve akustik ayarlarını oda şartlarına göre ayarlayan cihaz, emsallerine göre oldukça yüksek bir ses performansı sunuyor. BRAVIA Acoustic Center Sync adı verilen yeni teknoloji ise, Sony'nin yeni nesil BRAVIA televizyon modelleri ile sürekli entegrasyon sağlıyor. Özel Voice Zoom3 sistemi ise en gürültülü ortamlarda bile tüm sesleri net bir şekilde duymanıza olanak veriyor.

Sony BRAVIA Theatre Quad: Ev Sineması Deneyimi

Segmenti için olmazsa olmaz olarak nitelendirilen IMAX Enhanced ve Dolby Atmos teknolojilerini de bünyesinde bulunduran ürün, evinizde adeta bir sinema ortamı yaratıyor. Ayrıca BRAVIA Connect uygulaması sayesinde ses sistemini ihtiyaçlarınız doğrultusunda kişiselleştirebiliyorsunuz. 300w kapasiteli SA-SW5 ve 200w kapasiteli SA-SW3 olmak üzere 2 farklı versiyonla satılacak ürünün fiyatı etiketi, 2500 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu gelişmenin, günün sonunda sinema meraklıları için hayırlı olmasını umuyoruz.

Sony, Paramount stüdyosunu satın mı alacak?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony yeni nesil ses sistemleri ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Tesla marka bir elektronik otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Sony, Sinema, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sony BRAVIA Theatre Quad: Ev Sineması Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı Ankaragücü - Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Ankaragücü - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:03 Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: Sistemi durdurup 23 saniye sonra yeniden çalıştırmışlar Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: Sistemi durdurup 23 saniye sonra yeniden çalıştırmışlar
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
19:11 Halil Umut Meler, Avrupa Şampiyonası’nda servet kazanacak Halil Umut Meler, Avrupa Şampiyonası'nda servet kazanacak
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
16:15 Gazze’de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı Gazze'de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 19:54:53. #1.13#
SON DAKİKA: Sony BRAVIA Theatre Quad: Ev Sineması Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement