Sony BRAVIA Theatre Quad: Ev Sineması Deneyimi

Teknoloji

Yeni nesil ses sistemi Sony BRAVIA Theatre Quad, geçtiğimiz hafta resmi olarak tanıtıldı. Eğlence konseptini temel alacağı vurgulanan sistem, 360 derecelik bir ses deneyimi vaat ediyor. Son teknoloji sinematik ses özelliğine sahip olan ürün, sinema tecrübesini ev ortamına taşıyacak. Neredeyse tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildiği söylenen cihaz, böylece çevreyi koruma anlamında da sınıfı geçiyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Sony BRAVIA Theatre Quad gündem oldu

Tam optimizasyon özelliğine sahip olan Sony BRAVIA Theatre Quad, böylece içinde bulunduğu çevreyle tamamen uyumlu çalışıyor. Maksimum ses kapasitesini ve akustik ayarlarını oda şartlarına göre ayarlayan cihaz, emsallerine göre oldukça yüksek bir ses performansı sunuyor. BRAVIA Acoustic Center Sync adı verilen yeni teknoloji ise, Sony'nin yeni nesil BRAVIA televizyon modelleri ile sürekli entegrasyon sağlıyor. Özel Voice Zoom3 sistemi ise en gürültülü ortamlarda bile tüm sesleri net bir şekilde duymanıza olanak veriyor.

Segmenti için olmazsa olmaz olarak nitelendirilen IMAX Enhanced ve Dolby Atmos teknolojilerini de bünyesinde bulunduran ürün, evinizde adeta bir sinema ortamı yaratıyor. Ayrıca BRAVIA Connect uygulaması sayesinde ses sistemini ihtiyaçlarınız doğrultusunda kişiselleştirebiliyorsunuz. 300w kapasiteli SA-SW5 ve 200w kapasiteli SA-SW3 olmak üzere 2 farklı versiyonla satılacak ürünün fiyatı etiketi, 2500 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu gelişmenin, günün sonunda sinema meraklıları için hayırlı olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony yeni nesil ses sistemleri ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Tesla marka bir elektronik otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.