Sony, PlayStation için bir serisini daha emekliye ayırmış gibi görünüyor. Bir süredir sessizliğe gömülen LittleBigPlanet 3 resmen iptal edildi. Oyunun sunucularını kapattığını açıklayan Sony, sevilen serinin defterini kapatmış oldu.
LittleBigPlanet 3 sunucuları süresiz kapatıldı
Sony ve Media Molecule, ilk olarak 2014'te çıkan LittleBigPlanet 3'ün sunucularını kapattığını açıkladı. Oyunun sunucuları, bu yılın Ocak ayında teknik sorunlar nedeniyle çevrim dışı hale getirilmişti. Sony, bunun geçici olduğunu söylese de, sunucular aylardır açılmadı.
İki şirketten gelen yeni bir açıklama sonrasında sunucuların artık süresiz olarak çevrim dışı kalacağı ifade edildi. Bu kapanma, kullanıcıların hesaplarının da inaktif hale getirildiği anlamına geliyor. Yani kostümler ve oyun içerisindeki nesnelere artık erişmek mümkün olmayacak.
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LittleBigPlanet 3 aslında günümüzde büyük bir kitleye hitap etmiyor. Ancak oyunda bulunan Yaratıcılık Modu, oyunculara kendi seviyelerini ve öğelerini tasarlamalarını sağlıyordu. Bu da LittleBigPlanet 3'te Roblox benzeri bir oynanış vadediyordu.
Hikaye modu gibi çevrim dışı özellikler hala erişilebilir durumda. Ancak Yaratıcılık Modu ile hazırlanan haritalar, sunucuların kapatılmasıyla birlikte iptal edilmiş gibi görünüyor.
İlk kez 2007 yılında PS3'e gelen oyun, tüm dünyada yoğun ilgi görmeyi başardı. PlayStation'a özel seri, SackBoy adlı karakterin koşturması ve karşısına çıkan karakterleri alt ederek çeşitli görevleri tamamlaması şeklinde ilerliyordu.
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Son Dakika › Teknoloji › LittleBigPlanet 3'ün sunucuları süresiz olarak kapatıldı - Son Dakika
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