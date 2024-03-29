Sony, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için mesaisini sürdürüyor. Japon üreticinin bu kapsamda çok yakında Sony Xperia 1 VI modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Ürünle ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası amiral gemisi teknik özelliklerine sahip olacağı yönünde. Hatta son söylentilere baktığımızda telefonun ekran tarafında kritik bir değişiklikle geleceğini söyleyebiliriz. İşte Sony Xperia 1 VI özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!
Sony Xperia 1 VI ekranı daha kısa ve geniş olacak
Zackbuks tarafından sızdırılan bilgilere göre Sony Xperia 1 VI ekranı 19.5: 9 en boy oranıyla gelecek. Bu, markanın uzun süredir tercih ettiği 21: 9 oranından vazgeçmeye hazırlandığı anlamına geliyor. Öte yandan paneli 2K çözünürlüğünde olacak.
Kaynağa göre telefon genel olarak 162 × 74,4 × 8,45 mm boyutlarında olacak. Ekranı ise 149,6 × 69,4 mm boyutlarıyla gelecek. Selefinin ekranının 165 x 71 x 8,3 mm boyutlarıyla karşılaştırıldığında yaklaşan model 3 mm daha kısa, 3,4 mm daha geniş ve 1,45 mm daha kalın olacak.
Sony'de neler oluyor? PS5 Pro sızıntıları şirketi karıştırdı!
Telefonun tasarımına gelecek olursak; bizleri sektör standartlarının üzerinde sayılabilecek düzeyde ince çerçeveler karşılıyor. Bunun yanı sıra arka panelde dikey üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Modelin Sony geleneklerine uygun bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim. Son olarak Zackbuks'a göre global lansman mayıs ayında yapılacak.
Akıllı telefonla ilgili bugüne dek sızdırılan teknik özellikler ise şöyle;
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony, Xperia 1 VI modeliyle beğenileri kazanabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Sony Xperia 1 VI Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı - Son Dakika Twitch, müstehcen içeriklerin yayınlanmasını engellemek için yeni bir kural getiriyor. Platform, vücudun mahrem bölgelerine odaklanan yayınları yasaklayacak ve bu içerikleri yayınlayan yayıncıları da yasaklayacak. Google Haritalar uygulaması, yeni güncellemesi ile kullanıcılarına gitmek üzere oldukları yerler için restoran ve eğlence mekanı tavsiyeleri sunacak. Ayrıca her şehir için ziyaret edilmesi gereken mekanları içeren listeler oluşturulabilecek ve bu listeler paylaşılabilecek. Bu özellik ilk etapta Amerika ve Kanada'da aktif olacak, daha sonra diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Ayrıca uygulama, kullanıcıların gitmek istedikleri veya gitmiş oldukları yerlerin özel bir listesini yapmalarına olanak sağlayacak ve bu listeler sosyal medya uygulamalarında paylaşılabilecek. Yeni yapay zeka algoritmaları sayesinde kullanıcılar, diğer kullanıcıların yaptığı yorumları daha hızlı bir şekilde görebilecek ve kendi beğendikleri yerleri diğer kullanıcılara sunabilecekler. Bu güncelleme ile Google Haritalar'ın kullanıcı sayısının artması hedefleniyor. Samsung, Galaxy A55 5G modelini tanıtırken sözünü ettiği Exynos 1480 işlemcisinin özelliklerini açıkladı. Bu işlemci, 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen 8 çekirdekli bir yapıya sahiptir. Grafik birimi AMD RDNA tabanlı Xclipse 530 olan işlemci, daha verimli enerji harcaması ve yüksek GPU performansı sunmaktadır. Ayrıca, yapay zeka tarafında da dört kat daha yüksek performans sağlamaktadır. İşlemci, FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızını desteklemekte olup, LPDDR5 bellek ve UFS 3.1 depolama ile uyumludur. Ayrıca, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C gibi bağlantı özelliklerine de sahiptir. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, iflas eden firmasının müşterilerini ve yatırımcılarını dolandırmaktan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bankman-Fried, yatırımcılara ve borç verenlere yalan söylemekten ve milyarlarca dolarlık kripto para çalmaktan suçlu bulunmuştu. Mahkemede konuşan Bankman-Fried, yatırımcılardan ve çalışanlardan özür diledi. Dizüstü bilgisayar için en iyi 8 taşıma çantası önerisi içeriği ile karşınızdayız. İşte en iyi laptop çantaları... Türkiye'de gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi. Seçimlerin ardından eğitim kurumlarında temizlik yapılması gerektiği için bir sonraki gün eğitim ve öğretime engel oluşturulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, eğitim ve öğretimin 2 Nisan Salı günü itibariyle devam edeceği belirtilmiştir. Samsung, One UI 6.0 güncellemesi ile bataryanın kullanım bilgilerini gösteren özelliği tekrar sunmaya başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bataryanın sağlığını ve ekran kullanım süresini kolayca öğrenebilecekler. Apple, bir çalışanını şirkete ait gizli bilgileri gazetecilere sızdırmakla suçlayarak dava açtı. Davada, eski Apple mühendisinin çeşitli iOS özelliklerini ve hizmetlerini gazetecilerle paylaştığı iddia ediliyor. Apple, çalışanın henüz piyasaya sürülmemiş ürünler, politikalar ve iş uygulamalarıyla ilgili ayrıntıları muhabirlere sattığını ortaya koydu. Şirket, çalışanın bilgileri satarak şirkete zarar verdiğini belirtti ve tazminat talep etti. Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta Islets adlı macera oyununu ücretsiz olarak sunan platform, kullanıcılarına yeni bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Oyun, 4 Nisan 18.00'e kadar kütüphaneye eklenebilir. CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin son aşamasını tamamlayarak kaynaklarını The Witcher 4: Polaris'e aktardığını açıkladı. Şirketin 600'den fazla geliştiricisi bulunuyor ve bunların 400'ü Polaris projesine atanmış durumda. Polaris, Unreal Engine 5 kullanılarak geliştiriliyor ve çıkış tarihi en erken 2025 sonu olarak belirlendi. Xiaomi, her yıl yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürerken, eski modellerin yazılım desteğini sonlandırıyor. Son olarak Redmi Note 10 Pro ve 10 Pro Max modelleri için güncelleme desteği sona erdi. Bu modeller, EOS listesine eklendi ve güvenlik açığı durumunda yeni bir güncelleme yayınlanacak.
ÖzellikAyrıntılarAna Kamera SensörleriÜç adet 48 MP Exmor T sensörüAna Kamera ÖzellikleriGeniş f/1,4 diyafram açıklığı, 2x optik yakınlaştırma, çift fazlı algılamalı otomatik odaklamaUltra Geniş Kamera Özellikleri14-18 mm odak uzaklığı, çip üzerinde otomatik odaklamaTelefoto Lens Yakınlaştırma Kapasitesi6x (sensör kırpma yoluyla elde edilen), gerçek optik yakınlaştırma kapasitesi 3xVideo Çekim ÖzellikleriElektronik görüntü sabitleme (EIS) ile 1080p video kaydı desteğiİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony, Xperia 1 VI modeliyle beğenileri kazanabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Sony Xperia 1 VI Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı - Son Dakika
Twitch, müstehcen içeriklerin yayınlanmasını engellemek için yeni bir kural getiriyor. Platform, vücudun mahrem bölgelerine odaklanan yayınları yasaklayacak ve bu içerikleri yayınlayan yayıncıları da yasaklayacak.
Google Haritalar uygulaması, yeni güncellemesi ile kullanıcılarına gitmek üzere oldukları yerler için restoran ve eğlence mekanı tavsiyeleri sunacak. Ayrıca her şehir için ziyaret edilmesi gereken mekanları içeren listeler oluşturulabilecek ve bu listeler paylaşılabilecek. Bu özellik ilk etapta Amerika ve Kanada'da aktif olacak, daha sonra diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Ayrıca uygulama, kullanıcıların gitmek istedikleri veya gitmiş oldukları yerlerin özel bir listesini yapmalarına olanak sağlayacak ve bu listeler sosyal medya uygulamalarında paylaşılabilecek. Yeni yapay zeka algoritmaları sayesinde kullanıcılar, diğer kullanıcıların yaptığı yorumları daha hızlı bir şekilde görebilecek ve kendi beğendikleri yerleri diğer kullanıcılara sunabilecekler. Bu güncelleme ile Google Haritalar'ın kullanıcı sayısının artması hedefleniyor.
Samsung, Galaxy A55 5G modelini tanıtırken sözünü ettiği Exynos 1480 işlemcisinin özelliklerini açıkladı. Bu işlemci, 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen 8 çekirdekli bir yapıya sahiptir. Grafik birimi AMD RDNA tabanlı Xclipse 530 olan işlemci, daha verimli enerji harcaması ve yüksek GPU performansı sunmaktadır. Ayrıca, yapay zeka tarafında da dört kat daha yüksek performans sağlamaktadır. İşlemci, FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızını desteklemekte olup, LPDDR5 bellek ve UFS 3.1 depolama ile uyumludur. Ayrıca, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C gibi bağlantı özelliklerine de sahiptir.
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, iflas eden firmasının müşterilerini ve yatırımcılarını dolandırmaktan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bankman-Fried, yatırımcılara ve borç verenlere yalan söylemekten ve milyarlarca dolarlık kripto para çalmaktan suçlu bulunmuştu. Mahkemede konuşan Bankman-Fried, yatırımcılardan ve çalışanlardan özür diledi.
Dizüstü bilgisayar için en iyi 8 taşıma çantası önerisi içeriği ile karşınızdayız. İşte en iyi laptop çantaları...
Türkiye'de gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi. Seçimlerin ardından eğitim kurumlarında temizlik yapılması gerektiği için bir sonraki gün eğitim ve öğretime engel oluşturulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, eğitim ve öğretimin 2 Nisan Salı günü itibariyle devam edeceği belirtilmiştir.
Samsung, One UI 6.0 güncellemesi ile bataryanın kullanım bilgilerini gösteren özelliği tekrar sunmaya başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bataryanın sağlığını ve ekran kullanım süresini kolayca öğrenebilecekler.
Apple, bir çalışanını şirkete ait gizli bilgileri gazetecilere sızdırmakla suçlayarak dava açtı. Davada, eski Apple mühendisinin çeşitli iOS özelliklerini ve hizmetlerini gazetecilerle paylaştığı iddia ediliyor. Apple, çalışanın henüz piyasaya sürülmemiş ürünler, politikalar ve iş uygulamalarıyla ilgili ayrıntıları muhabirlere sattığını ortaya koydu. Şirket, çalışanın bilgileri satarak şirkete zarar verdiğini belirtti ve tazminat talep etti.
Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta Islets adlı macera oyununu ücretsiz olarak sunan platform, kullanıcılarına yeni bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Oyun, 4 Nisan 18.00'e kadar kütüphaneye eklenebilir.
CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin son aşamasını tamamlayarak kaynaklarını The Witcher 4: Polaris'e aktardığını açıkladı. Şirketin 600'den fazla geliştiricisi bulunuyor ve bunların 400'ü Polaris projesine atanmış durumda. Polaris, Unreal Engine 5 kullanılarak geliştiriliyor ve çıkış tarihi en erken 2025 sonu olarak belirlendi.
Xiaomi, her yıl yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürerken, eski modellerin yazılım desteğini sonlandırıyor. Son olarak Redmi Note 10 Pro ve 10 Pro Max modelleri için güncelleme desteği sona erdi. Bu modeller, EOS listesine eklendi ve güvenlik açığı durumunda yeni bir güncelleme yayınlanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?