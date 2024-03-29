Sony Xperia 1 VI Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

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Sony, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için mesaisini sürdürüyor. Japon üreticinin bu kapsamda çok yakında Sony Xperia 1 VI modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Ürünle ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası amiral gemisi teknik özelliklerine sahip olacağı yönünde. Hatta son söylentilere baktığımızda telefonun ekran tarafında kritik bir değişiklikle geleceğini söyleyebiliriz. İşte Sony Xperia 1 VI özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

Sony Xperia 1 VI ekranı daha kısa ve geniş olacak

Zackbuks tarafından sızdırılan bilgilere göre Sony Xperia 1 VI ekranı 19.5: 9 en boy oranıyla gelecek. Bu, markanın uzun süredir tercih ettiği 21: 9 oranından vazgeçmeye hazırlandığı anlamına geliyor. Öte yandan paneli 2K çözünürlüğünde olacak.

Kaynağa göre telefon genel olarak 162 × 74,4 × 8,45 mm boyutlarında olacak. Ekranı ise 149,6 × 69,4 mm boyutlarıyla gelecek. Selefinin ekranının 165 x 71 x 8,3 mm boyutlarıyla karşılaştırıldığında yaklaşan model 3 mm daha kısa, 3,4 mm daha geniş ve 1,45 mm daha kalın olacak.

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Telefonun tasarımına gelecek olursak; bizleri sektör standartlarının üzerinde sayılabilecek düzeyde ince çerçeveler karşılıyor. Bunun yanı sıra arka panelde dikey üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Modelin Sony geleneklerine uygun bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim. Son olarak Zackbuks'a göre global lansman mayıs ayında yapılacak.

Akıllı telefonla ilgili bugüne dek sızdırılan teknik özellikler ise şöyle;