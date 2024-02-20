PlayStation 5 Pro 2024\'te piyasaya çıkabilir

Oyun dünyasında büyük heyecan yaratan bir sızıntıya göre, Playstation 5 Pro içinde bulunduğumuz 2024 yılında piyasaya çıkabilir. Cihazın daha önce 2025'te satışa çıkacağı konuşuluyordu. Ancak geçtiğimiz kasım ayında piyasaya sürülen PlayStation Slim modeli için beklenen ilgiyi görmeyen Sony, oyuncuların ilgisini yeniden cezbetmek için PlayStation 5 Pro projesini daha erken bir tarihe almış gibi görünüyor. İşte detaylar…
PlayStation 5 Pro, tahmin edilenden daha erken çıkabilir!
PlayStation 5 için geçtiğimiz yıl koyduğu satış hedeflerine ulaşamayan şirket, Pro versiyonu ile daha güçlü bir donanım sunarak yeniden yüksek satış rakamlarına ulaşmak istiyor. Öyle ki Sony, 25 milyonluk satış adedi hedefini 21 milyona indirmişti.
PlayStation 5 Pro versiyonunun, standart versiyona göre belirgin şekilde daha güçlü olacağı ve daha kaliteli bir 4K oyun deneyimi yaşatacağı iddia ediliyor. Eğer bu iddialar doğruysa, Xbox tarafının da yine güçlü bir donanımla bu hamleye cevap vermesi bekleniyor.
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Sony'nin PlayStation'ın Pro modellerini standart cihaz piyasaya sürüldükten 3 yıl sonra çıkarması da bizlere 2024 yılını işaret eden başka bir faktör. Çünkü PlayStation 5 ilk olarak 2020 yılının kasım ayında piyasaya sürülmüştü.
Şirketin Pro model için çalışmalarını hızlandırmasının diğer bir sebebinin ise, 2025 yılında çıkacağı açıklanan GTA 6 oyunu için ürün satışı yapabilmek olduğu söyleniyor. Güçlü bir donanım gerektireceği tahmin edilen oyun, birçok kişiye yeni bir konsol aldıracak gibi görünüyor.
Pro'nun tam olarak hangi özelliklere sahip olacağı ya da hangi fiyattan satışa çıkacağı şu an için netlik kazanmış değil. Ancak acilen satış rakamlarını artırmaya ihtiyacı olan Sony'nin, cihaz için devasa bir ücret istemesi beklenmiyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony'nin stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.
Son Dakika › Teknoloji › PlayStation 5 Pro 2024'te piyasaya çıkabilir - Son Dakika
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