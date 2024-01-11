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Xiaomi 14 Ultra Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika
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Xiaomi 14 Ultra Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

Xiaomi'nin yeni modeli Xiaomi 14 Ultra'nın özellikleri ve tanıtım tarihi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazda ultrasonik parmak izi sensörü, 1 inçlik Sony LYT900 ana kamera, 50 Megapiksel yardımcı sensörler ve 5.500 mAh batarya gibi özellikler bulunacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve Adreno 750 grafik birimi de cihazda yer alacak. Xiaomi 14 Ultra'nın Nisan 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xiaomi 14 Ultra Özellikleri ve Tanıtım Tarihi
11.01.2024 - 16:30,  Güncelleme: 17:02
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Xiaomi'nin geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürdüğü Xiaomi 14 serisinin devam modeli için yeni gelişmeler yaşanıyor. Çinli marka, önceki serilerdeki gibi Ultra modelini biraz daha geç tanıtmayı hedefliyor ve bu kapsamda günden güne yeni bir sızıntı ve rapor ortaya çıkıyor. Son raporlar Xiaomi 14 Ultra modeliyle ilgili yeni teknik detayları gözler önüne seriyor. Xiaomi 14 Ultra özellikleri ve tanıtım tarihi!

Xiaomi 14 Ultra neler sunacak? Xiaomi 14 Ultra özellikleri ve tanıtım tarihi

Xiaomi 14 Ultra modelinde tek noktalı ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak. Çinli şirketin üzerinde çalıştığı bu teknolojinin mevcut amiral gemisi modellerinde kullanılan optik parmak izi okuyucudan daha hassas ve güvenli olduğu ifade ediliyor.

Xiaomi 14 Ultra Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

Akıllı telefonda 1 inçlik Sony LYT900 ana kamera mevcut olacak. Bu sensör; Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 13 Pro'da bulunan IMX9898'in optimize edilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

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Yukarıda da görüldüğü gibi Xiaomi'nin Ultra modellerinde birkaç nesildir devam eden 1 inçlik kamera 14 Ultra'da da kullanılacak. Bunun yanı sıra ana kameraya üç adet 50 Megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensörler eşlik edecek. Bunun dışında cihazda 5.500 mAh'lik bir bataryanın yer alması bekleniyor.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor. Son olarak iddialara göre cihaz Nisan 2024'te görücüye çıkacak.

KategoriÖzelliklerEkran6.7-6.8¨ AMOLED, 2K, 120-144Hz, HDR10+İşlemciSnapdragon 8 Gen 3, 3.2 GHz'e kadar Cortex-X3, Adreno 740 GPURAM/Depolama12GB/16GB LPDDR5 RAM, 256GB/512GB/1TB UFS 4.0 depolamaKameralar200MP ana, 50MP Geniş açılı, 50MP/3.2x telefoto, 50MP/5x periskop, 32MP önPil5000-5500mAh, 120W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjYazılımAndroid 14, MIUI 14 arayüzüDiğerIP68, Stereo hoparlörler, Söylentilere göre: İki yönlü uydu, Titanyum çerçeve

Kaynak: Shiftdelete
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