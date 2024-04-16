Sony, PlayStation 5 Pro için geliştiricilere özel davetler göndermeye başladı

Sony, PlayStation 5 Pro için vites artırmış durumda. PlayStation 5 Pro'ya özel oyunlar için geliştiricilere özel davetler göndermeye başladı. Oyun konsolunun yıl sonunda tanıtılması ve 8K çözünürlük gibi önemli artışlar sunması bekleniyor. Bu kapsamda geliştiricileri yeni konsola davet ediyor.
PlayStation 5 Pro yıl sonunda tanıtılabilir
ABD'li kaynaklar, bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen PlayStation 5 Pro konsolunun tüm özelliklerini sızdırmayı başardı. Kod adı "Trinity" olan PS5 Pro'nun temel konsola kıyasla çok daha güçlü bir GPU ve daha hızlı CPU içereceği söyleniyor.
PS5 Pro'da yer alacak GPU'nun standart modele göre yüzde 45 daha güçlü olduğu bildirildi. Sony, üç kata kadar daha hızlı olduğu iddia edilen yeni bir ray-tracing mimarisi üzerinde de çalışıyor. CPU aynı kalacak, ancak PS5'e göre yaklaşık yüzde 10 artışla 3.85GHz saat hızında çalışacak.
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Konsolun bellek kapasitesi artacak. PS5 Pro'nun 576GB/s bant genişliğinde çalışan yüzde 28 daha hızlı belleğe sahip olduğu dile getirildi. PS5 Pro'nun yeni bir "Spectral Super Resolution" yükseltme çözümüne sahip olacağı söyleniyor. Bu çözümleme, NVIDIA DLSS veya AMD FSR'ye benzer olacak. Görüntü kalitesini artırmak için yapay zeka ve derin öğrenme kullanacak.
Sony'nin ayrıca geliştiricileri PS5 Pro için optimize edilmiş oyun geliştirmeye teşvik edeceği belirtildi. "Trinity Enhanced" etiketi sayesinde PS5 Pro'ya özel oyunların destekleneceği ortaya çıktı.
Yeni konsolun bu yılın ikinci yarısında çıkacağı düşünülüyor. Ancak Sony bu planları ve sızdırılan özellikleri henüz doğrulamadı.
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