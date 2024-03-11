Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini her ay güncelliyor. Peki PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede en çok indirilen PlayStation oyunları hangileri oldu? Bu kapsamda dikkatleri üzerine çeken oyun Helldivers 2 ve Red Dead Redemption 2 oldu. İşte Şubat 2024 dönemini kapsayan en çok indirilen PlayStation oyunları listesi!
En çok indirilen PlayStation oyunları – Şubat 2024
Şubat ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunlarının ilk sırasında Helldivers 2 yer alıyor. Geçtiğimiz ay çıkışını yapan oyunun hemen ardından FINAL FANTASY VII REBIRTH geliyor. Listenin devamında öne çıkanların diğerleri ise EA SPORTS FC 24, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, Grand Theft Auto V ve Call of Duty: Modern Warfare III oldu.
PS5
Sony'den PS5 Pro adımı! Beklenenden erken geliyor PS4 PS VR2 PSVR Ücretsiz Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listelerdeki hangi oyunları oynuyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Şubat 2024'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunları - Son Dakika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Meyve Suyu Üretim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Yalova'nın tarım potansiyelini açığa çıkaracak bu projenin hayırlı olmasını diledi. Samsung, akıllı telefon işindeki çalışmalarını sürdürerek dört büyük Android güncellemesi alacak Galaxy M15 5G modelini piyasaya sürdü. Galaxy M15 5G, 6,5 inç Super AMOLED ekran, 4 GB RAM, 128 GB depolama, 50 MP ana kamera ve 6.000 mAh pil gibi özelliklere sahip. Cihazın fiyatı henüz açıklanmadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemizle, altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel üretim üssü haline getirdik. ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından düzenlenen 'Batı Karadeniz'de Maviyemiş Çalıştayı'nda maviyemişin önemi, yetiştiriciliği ve projeler üzerine tartışmalar gerçekleştirildi. Çalıştayda maviyemiş hakkında genel bilgiler, saklama şartları, ekolojik istekler, üretimde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri gibi konular ele alındı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, çalıştayın farkındalık oluşturma ve nitelikli proje yapma açısından önemine vurgu yaparak katılımcılara teşekkür etti. Tekirdağ'da Sosyal Bilimler Lisesi ve Ebru Naim Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen mobil uygulama, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Uygulama sayesinde okuldaki işlemler kağıt israfı olmadan gerçekleştiriliyor. Proje, İstanbul Avrupa Bölge 3.sü ödülünü kazandı ve öğrencilerin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırmayı hedefliyor. Çin'in yüksek kaliteli kalkınma yolunda ilerlerken, bilim ve teknolojideki ilerleme ülke için yeni bir büyüme motoru haline geliyor. Çin'in yüksek teknoloji inovasyonu, elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi alanlarda görülüyor. Bu gelişmeler, Çin ekonomisine güç verirken, toplumun ilerlemesine de katkı sağlıyor. Uluslararası gözlemciler, Çin'in inovasyon ve Ar-Ge'ye yaptığı yatırımların önemini vurguluyor ve Çin'in geleceği hakkında iyimserliklerini dile getiriyorlar. ABD'li bir şirkete satıldığı takdirde TikTok'un yasaklanmasından kurtulabileceği belirtiliyor. TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiği endişesiyle Kongre'de bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Tasarı, TikTok'un bir ABD'li şirkete satılması şartını koşuyor. Bu doğrultuda eski Activision-Blizzard CEO'su Bobby Kotick'in TikTok'u satın almayı düşündüğü ifade ediliyor. Xiaomi, HyperOS için yayınlayacağı yeni güncelleme ile YouTube arka planda oynatma özelliğini kaldıracak. Kullanıcılar artık YouTube Premium aboneliği gerekecek. MIUI 14 kullanıcıları ise özelliğe erişmeye devam edecek. Migros, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir binanın cephesinde gerçekleştirdiği projeksiyon gösterisiyle dikkatleri üzerine çekti. Migros Uygulaması Apartmanı adı verilen bu etkinlikte, binanın dış cephesine yansıtılan projeksiyonlarla Migros'un çeşitli dijital hizmetleri vurgulandı. Sokaktan geçenler, bu etkileyici görsel şölenle Migros'un dijital dünyasına adeta bir pencere açtı. Güvenlik araştırmacıları, Tesla şarj istasyonlarında kurulan sahte WiFi ağları kullanarak Tesla sahiplerinin oturum açma bilgilerini çalmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdi. Hackerlar, sahip oldukları bilgilerle gerçek Tesla uygulamasına giriş yaparak, aracın yerini takip edebiliyor ve daha sonra çalabiliyorlar. Bu durum, Tesla ve diğer elektrikli araç üreticileri için araç güvenliğini artırmak adına önemli adımlar atılması gerektiğini gösteriyor.
ABD/KanadaAvrupaHELLDIVERS 2HELLDIVERS 2FINAL FANTASY VII REBIRTHFINAL FANTASY VII REBIRTHSuicide Squad: Kill the Justice LeagueEA SPORTS FC 24Madden NFL 24Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara CroftNBA 2K24Grand Theft Auto VCall of Duty: Modern Warfare IIICall of Duty: Modern Warfare IIIGrand Theft Auto VSKULL AND BONESSKULL AND BONESSuicide Squad: Kill the Justice LeaguePersona 3 ReloadNBA 2K24EA SPORTS FC 24It Takes TwoTEKKEN 8Poppy Playtime: Chapter 1Poppy Playtime: Chapter 1ARK: Survival AscendedTomb Raider I-III Remastered Starring Lara CroftMadden NFL 24Baldur's Gate 3TEKKEN 8Marvel's Spider-Man 2Hogwarts LegacyJujutsu Kaisen Cursed ClashSTAR WARS Jedi: SurvivorPacific DriveNeed for Speed UnboundGod of War RagnarökPersona 3 ReloadIt Takes TwoCyberpunk 2077ARK: Survival AscendedThe Crew Motorfest
ABD/KanadaAvrupaRed Dead Redemption 2Red Dead Redemption 2MinecraftMinecraftMadden NFL 24EA SPORTS FC 24Call of Duty: Modern Warfare IIINeed for Speed HeatNBA 2K24A Way OutNeed for Speed HeatGrand Theft Auto VBatman: Arkham KnightBatman: Arkham KnightGrand Theft Auto VPoppy Playtime: Chapter 1Injustice 2Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara CroftBatman: Return to ArkhamNeed for Speed PaybackOvercooked! 2Gang BeaststheHunter: Call of the WildCall of Duty: Modern Warfare IIICall of Duty: Black Ops IIIUnravel TwoGang BeastsBatman: Return to ArkhamMortal Kombat 11The Last Of US RemasteredEA SPORTS FC 24NBA 2K24The Last Of US RemasteredtheHunter: Call of the WildGod of WarSTAR WARS Battlefront IIA Way OutOvercooked! 2Poppy Playtime: Chapter 1Wobbly Life
ABD/KanadaAvrupaLegendary TalesForeVR BowlBeat SaberBeat SaberAmong US VRLegendary TalesPavlovArizona Sunshine 2Arizona Sunshine 2PavlovCreed: Rise to Glory – Championship EditionUltrawings 2Ultrawings 2Among US VRJob SimulatorCreed: Rise to Glory – Championship EditionFive Nights at Freddy's: Help Wanted 2Moss: Book IIThe Dark Pictures: Switchback VRJob Simulator
ABD/KanadaAvrupaThe Walking Dead OnslaughtBatman: Arkham VRCreed Rise to GlorySniper Elite VRBeat SaberThe Walking Dead OnslaughtBatman: Arkham VRJob SimulatorSniper Elite VRBeat SaberJob SimulatorCreed: Rise to GloryASTRO BOT Rescue MissionMoss: Book IIBorderlands 2 VRLethal VRThe Elder Scrolls V: Skyrim VRGoalkeeper VR ChallengeSUPERHOT VRDOOM 3: VR Edition
ABD/KanadaAvrupaFortniteFortniteRobloxRobloxCall of Duty: WarzoneCall of Duty: WarzoneApex LegendsFall GuysFall GuysHAWKEDTHE FINALSRocket LeagueRocket LeagueApex LegendsHAWKEDeFootball 2024Fortnite Battle RoyaleTHE FINALSOverwatch 2The Sims 4
Sony'den PS5 Pro adımı! Beklenenden erken geliyor
PS4
PS VR2
PSVR
Ücretsiz
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listelerdeki hangi oyunları oynuyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Şubat 2024'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunları - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Meyve Suyu Üretim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Yalova'nın tarım potansiyelini açığa çıkaracak bu projenin hayırlı olmasını diledi.
Samsung, akıllı telefon işindeki çalışmalarını sürdürerek dört büyük Android güncellemesi alacak Galaxy M15 5G modelini piyasaya sürdü. Galaxy M15 5G, 6,5 inç Super AMOLED ekran, 4 GB RAM, 128 GB depolama, 50 MP ana kamera ve 6.000 mAh pil gibi özelliklere sahip. Cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemizle, altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel üretim üssü haline getirdik.
ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından düzenlenen 'Batı Karadeniz'de Maviyemiş Çalıştayı'nda maviyemişin önemi, yetiştiriciliği ve projeler üzerine tartışmalar gerçekleştirildi. Çalıştayda maviyemiş hakkında genel bilgiler, saklama şartları, ekolojik istekler, üretimde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri gibi konular ele alındı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, çalıştayın farkındalık oluşturma ve nitelikli proje yapma açısından önemine vurgu yaparak katılımcılara teşekkür etti.
Tekirdağ'da Sosyal Bilimler Lisesi ve Ebru Naim Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen mobil uygulama, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Uygulama sayesinde okuldaki işlemler kağıt israfı olmadan gerçekleştiriliyor. Proje, İstanbul Avrupa Bölge 3.sü ödülünü kazandı ve öğrencilerin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırmayı hedefliyor.
Çin'in yüksek kaliteli kalkınma yolunda ilerlerken, bilim ve teknolojideki ilerleme ülke için yeni bir büyüme motoru haline geliyor. Çin'in yüksek teknoloji inovasyonu, elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi alanlarda görülüyor. Bu gelişmeler, Çin ekonomisine güç verirken, toplumun ilerlemesine de katkı sağlıyor. Uluslararası gözlemciler, Çin'in inovasyon ve Ar-Ge'ye yaptığı yatırımların önemini vurguluyor ve Çin'in geleceği hakkında iyimserliklerini dile getiriyorlar.
ABD'li bir şirkete satıldığı takdirde TikTok'un yasaklanmasından kurtulabileceği belirtiliyor. TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiği endişesiyle Kongre'de bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Tasarı, TikTok'un bir ABD'li şirkete satılması şartını koşuyor. Bu doğrultuda eski Activision-Blizzard CEO'su Bobby Kotick'in TikTok'u satın almayı düşündüğü ifade ediliyor.
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Sizin düşünceleriniz neler ?