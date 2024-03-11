Şubat 2024'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunları - Son Dakika
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Teknoloji

Şubat 2024'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunları

Şubat 2024\'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunları

Sony'nin güncellediği en çok indirilen PlayStation oyunları listesinde PS4 ve PS5 için ayrı ayrı sınıflandırma yapıldı. Şubat 2024 döneminde Helldivers 2 ve Red Dead Redemption 2 dikkat çeken oyunlar oldu. Helldivers 2, PS5 oyunları arasında birinci sırada yer alırken, PS4 oyunları arasında ise Red Dead Redemption 2 birinci oldu. Listede ayrıca FINAL FANTASY VII REBIRTH, EA SPORTS FC 24, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, Grand Theft Auto V ve Call of Duty: Modern Warfare III gibi popüler oyunlar da yer aldı.

11.03.2024 14:22
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Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini her ay güncelliyor. Peki PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede en çok indirilen PlayStation oyunları hangileri oldu? Bu kapsamda dikkatleri üzerine çeken oyun Helldivers 2 ve Red Dead Redemption 2 oldu. İşte Şubat 2024 dönemini kapsayan en çok indirilen PlayStation oyunları listesi!

En çok indirilen PlayStation oyunları – Şubat 2024

Şubat ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunlarının ilk sırasında Helldivers 2 yer alıyor. Geçtiğimiz ay çıkışını yapan oyunun hemen ardından FINAL FANTASY VII REBIRTH geliyor. Listenin devamında öne çıkanların diğerleri ise EA SPORTS FC 24, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, Grand Theft Auto V ve Call of Duty: Modern Warfare III oldu.

Şubat 2024'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunları

PS5

ABD/KanadaAvrupaHELLDIVERS 2HELLDIVERS 2FINAL FANTASY VII REBIRTHFINAL FANTASY VII REBIRTHSuicide Squad: Kill the Justice LeagueEA SPORTS FC 24Madden NFL 24Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara CroftNBA 2K24Grand Theft Auto VCall of Duty: Modern Warfare IIICall of Duty: Modern Warfare IIIGrand Theft Auto VSKULL AND BONESSKULL AND BONESSuicide Squad: Kill the Justice LeaguePersona 3 ReloadNBA 2K24EA SPORTS FC 24It Takes TwoTEKKEN 8Poppy Playtime: Chapter 1Poppy Playtime: Chapter 1ARK: Survival AscendedTomb Raider I-III Remastered Starring Lara CroftMadden NFL 24Baldur's Gate 3TEKKEN 8Marvel's Spider-Man 2Hogwarts LegacyJujutsu Kaisen Cursed ClashSTAR WARS Jedi: SurvivorPacific DriveNeed for Speed UnboundGod of War RagnarökPersona 3 ReloadIt Takes TwoCyberpunk 2077ARK: Survival AscendedThe Crew Motorfest

Sony'den PS5 Pro adımı! Beklenenden erken geliyor

PS4

ABD/KanadaAvrupaRed Dead Redemption 2Red Dead Redemption 2MinecraftMinecraftMadden NFL 24EA SPORTS FC 24Call of Duty: Modern Warfare IIINeed for Speed HeatNBA 2K24A Way OutNeed for Speed HeatGrand Theft Auto VBatman: Arkham KnightBatman: Arkham KnightGrand Theft Auto VPoppy Playtime: Chapter 1Injustice 2Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara CroftBatman: Return to ArkhamNeed for Speed PaybackOvercooked! 2Gang BeaststheHunter: Call of the WildCall of Duty: Modern Warfare IIICall of Duty: Black Ops IIIUnravel TwoGang BeastsBatman: Return to ArkhamMortal Kombat 11The Last Of US RemasteredEA SPORTS FC 24NBA 2K24The Last Of US RemasteredtheHunter: Call of the WildGod of WarSTAR WARS Battlefront IIA Way OutOvercooked! 2Poppy Playtime: Chapter 1Wobbly Life

PS VR2

ABD/KanadaAvrupaLegendary TalesForeVR BowlBeat SaberBeat SaberAmong US VRLegendary TalesPavlovArizona Sunshine 2Arizona Sunshine 2PavlovCreed: Rise to Glory – Championship EditionUltrawings 2Ultrawings 2Among US VRJob SimulatorCreed: Rise to Glory – Championship EditionFive Nights at Freddy's: Help Wanted 2Moss: Book IIThe Dark Pictures: Switchback VRJob Simulator

PSVR

ABD/KanadaAvrupaThe Walking Dead OnslaughtBatman: Arkham VRCreed Rise to GlorySniper Elite VRBeat SaberThe Walking Dead OnslaughtBatman: Arkham VRJob SimulatorSniper Elite VRBeat SaberJob SimulatorCreed: Rise to GloryASTRO BOT Rescue MissionMoss: Book IIBorderlands 2 VRLethal VRThe Elder Scrolls V: Skyrim VRGoalkeeper VR ChallengeSUPERHOT VRDOOM 3: VR Edition

Ücretsiz

ABD/KanadaAvrupaFortniteFortniteRobloxRobloxCall of Duty: WarzoneCall of Duty: WarzoneApex LegendsFall GuysFall GuysHAWKEDTHE FINALSRocket LeagueRocket LeagueApex LegendsHAWKEDeFootball 2024Fortnite Battle RoyaleTHE FINALSOverwatch 2The Sims 4

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listelerdeki hangi oyunları oynuyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: Şubat 2024'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunları - Son Dakika
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