Şubat 2024\'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunları

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Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini her ay güncelliyor. Peki PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede en çok indirilen PlayStation oyunları hangileri oldu? Bu kapsamda dikkatleri üzerine çeken oyun Helldivers 2 ve Red Dead Redemption 2 oldu. İşte Şubat 2024 dönemini kapsayan en çok indirilen PlayStation oyunları listesi!

En çok indirilen PlayStation oyunları – Şubat 2024

Şubat ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunlarının ilk sırasında Helldivers 2 yer alıyor. Geçtiğimiz ay çıkışını yapan oyunun hemen ardından FINAL FANTASY VII REBIRTH geliyor. Listenin devamında öne çıkanların diğerleri ise EA SPORTS FC 24, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, Grand Theft Auto V ve Call of Duty: Modern Warfare III oldu.

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