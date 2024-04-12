Sony Xperia 1 VI Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

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Sony, akıllı telefon işindeki payını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yakında Sony Xperia 1 VI modelinin satışa çıkması söz konusu. Ürünle ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası amiral gemisi teknik özelliklerine sahip olacağı yönünde. Hatta son raporlar akıllı telefonun nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor. İşte Sony Xperia 1 VI tasarımı ve özellikleri!

Sony Xperia 1 VI nasıl görünecek? Tasarımı ve özellikleri

Sony Xperia 1 VI tasarım konusunda büyük yeniliklerle gelmeyecek. Zira burada önceki modeldeki genel tasarım anlayışını koruyacağı söyleniyor. Sağ kenarda ses seviyesi kontrol düğmesi ve güç düğmelerine sahip olacak akıllı telefonda düz çerçeveler bizleri karşılayacak. Aynı tarafta alt kenara yakın bir yerde özel bir kamera deklanşör düğmesi bulunacak.

Modelin arka panelinde dikey bir kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Bunu biraz daha açacak olursak; periskop sensörü de dahil olmak üzere üç adet ZEISS imzalı lens mevcut olacak. Dahası, alt tarafta USB-C bağlantı noktası ve SIM tepsisi yuvası bulunurken, üst kenarda ise artık sektörde çok fazla tercih edilmeyen 3,5 mm kulaklık girişi yer alacak.

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Zackbuks tarafından sızdırılan bilgilere göre Sony Xperia 1 VI ekranı 19.5: 9 en boy oranıyla gelecek. Bu, markanın uzun süredir tercih ettiği 21: 9 oranından vazgeçmeye hazırlandığı anlamına geliyor. Öte yandan paneli 2K çözünürlüğünde olacak.

Kaynağa göre telefon genel olarak 162 × 74,4 × 8,45 mm boyutlarında olacak. Ekranı ise 149,6 × 69,4 mm boyutlarıyla gelecek. Selefinin ekranının 165 x 71 x 8,3 mm boyutlarıyla karşılaştırıldığında yaklaşan model 3 mm daha kısa, 3,4 mm daha geniş ve 1,45 mm daha kalın olacak.

Akıllı telefonla ilgili bugüne dek sızdırılan teknik özellikler ise şöyle;