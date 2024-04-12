Sony Xperia 1 VI Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Sony, akıllı telefon işindeki payını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yakında Sony Xperia 1 VI modelinin satışa çıkması söz konusu. Ürünle ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası amiral gemisi teknik özelliklerine sahip olacağı yönünde. Hatta son raporlar akıllı telefonun nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor. İşte Sony Xperia 1 VI tasarımı ve özellikleri!
Sony Xperia 1 VI nasıl görünecek? Tasarımı ve özellikleri
Sony Xperia 1 VI tasarım konusunda büyük yeniliklerle gelmeyecek. Zira burada önceki modeldeki genel tasarım anlayışını koruyacağı söyleniyor. Sağ kenarda ses seviyesi kontrol düğmesi ve güç düğmelerine sahip olacak akıllı telefonda düz çerçeveler bizleri karşılayacak. Aynı tarafta alt kenara yakın bir yerde özel bir kamera deklanşör düğmesi bulunacak.
Modelin arka panelinde dikey bir kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Bunu biraz daha açacak olursak; periskop sensörü de dahil olmak üzere üç adet ZEISS imzalı lens mevcut olacak. Dahası, alt tarafta USB-C bağlantı noktası ve SIM tepsisi yuvası bulunurken, üst kenarda ise artık sektörde çok fazla tercih edilmeyen 3,5 mm kulaklık girişi yer alacak.
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Zackbuks tarafından sızdırılan bilgilere göre Sony Xperia 1 VI ekranı 19.5: 9 en boy oranıyla gelecek. Bu, markanın uzun süredir tercih ettiği 21: 9 oranından vazgeçmeye hazırlandığı anlamına geliyor. Öte yandan paneli 2K çözünürlüğünde olacak.
Kaynağa göre telefon genel olarak 162 × 74,4 × 8,45 mm boyutlarında olacak. Ekranı ise 149,6 × 69,4 mm boyutlarıyla gelecek. Selefinin ekranının 165 x 71 x 8,3 mm boyutlarıyla karşılaştırıldığında yaklaşan model 3 mm daha kısa, 3,4 mm daha geniş ve 1,45 mm daha kalın olacak.
Akıllı telefonla ilgili bugüne dek sızdırılan teknik özellikler ise şöyle;
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony, Xperia 1 VI modeliyle beğenileri kazanabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Sony Xperia 1 VI Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika Google bir süredir uzantılar için yeni özellikler test ediyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak uzantıların tek tuşla devre dışı bırakılabileceği ortaya çıktı. İnternet devi, Chrome'a yerleştireceği bir tuş ile tüm uzantıları anlık olarak kapatmaya izin verecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar tarayıcı performansını test edebilecek, uzantı çakışmalarını giderebilecek ve daha ayrıntılı kontrol sağlayabilecekler. Özelliğin yakında Windows, Mac, Linux ve Chrome OS için sunulması bekleniyor. Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak isteyen vivo, uygun fiyatlı Android modeli vivo T3X'i tanıtmaya hazırlanıyor. vivo, T3X modelinin 6000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceğini doğruladı. Bu haber, vivo T3X'in teknik özellikleri hakkında merak edilenleri cevaplıyor. Steam'in topladığı verilere göre Windows işletim sistemli bilgisayarlarda en popüler işlemci markası Intel, MacOS işletim sistemli bilgisayarlarda Apple, Linux işletim sistemli bilgisayarlarda ise AMD'dir. Google Pixel 8a modelinin tasarımı sızdırıldı. Render görüntülerine göre telefonun dört renk seçeneği bulunacak. Tasarımı, Pixel 8 ve Pixel 7a modellerine benzer olacak. Google Pixel 8a'nın özellikleri ve fiyatı da açıklandı. Epic Games, Google'a karşı başlattığı dava kapsamında Play Store'un yetkilerini kısıtladığını iddia etti. Şirket, Google'ın alternatif uygulama mağazalarını ve geliştirici sayfalarını ön plana çıkarmadığını, sideloading engellemesine karşı çıktığını ve yüksek komisyonlar aldığını belirtti. Epic Store, Google'ın Play Store politikalarını güncellemesini ve Android ile Play Store'u birbirinden ayırmasını talep ediyor. Mastercard'ın hazırladığı Signal raporuna göre yapay zeka, hesaplama gücü ve veri teknolojisi ekonomi ve işletmelerin büyümesini belirleyen gelişmeler olacak. Yeni teknolojiler ise günlük hayatı daha sezgisel ve etkileşimli hale getirecek. Google One platformu, VPN desteğini sonlandıracağını duyurdu. Kullanıcılar arasında büyük tepki toplayan bu kararın yanı sıra, Google One'ın diğer özelliklerini de kaybedeceği öne sürülüyor. VPN hizmetinin yerini ise Pixel VPN alacak. Ancak bu özellik yalnızca Pixel telefon sahiplerine sunulacak. Google kullanıcıları, bu kararın ardından mağdur olmamış olsa da, Pixel VPN'in ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara açılabileceği iddia ediliyor. Şirket, elde edeceği bütçe fazlasını yeni yapay zeka projelerine yönlendirmeyi hedefliyor. Google One'a eklenecek yeni özellikler ise merakla bekleniyor. Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi. Apple, İngiltere merkezli 1.500'den fazla geliştiriciden haksız komisyon ücretleri talep ettiği iddialarıyla yüzleşecek. Dava liderliğini, rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış Sean Ennis yapıyor ve davanın ceza ücreti neredeyse 1 milyar doları buluyor. Bu dava, Apple'ın App Store üzerinden aldığı yüksek komisyon ücretleri nedeniyle dünya çapında eleştirilerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol, Türk mühendislerince üretilmiş yüksek teknolojiyle donatılmış sınır ve ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görevli Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında teknik istişarelerde bulunan ekip, kahraman Mehmetçiklerle bayramlaşarak desteklerini ifade etti. IMDb puanlarına göre en iyi diziler listesinde Breaking Bad, Band of Brothers ve Chernobyl gibi yapımlar zirvede yer alıyor. The Wire, Avatar: The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones, The World at War, Bluey ve Rick and Morty gibi diziler de ilk 10'da yer alıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor.
ÖzellikAyrıntılarAna Kamera SensörleriÜç adet 48 MP Exmor T sensörüAna Kamera ÖzellikleriGeniş f/1,4 diyafram açıklığı, 2x optik yakınlaştırma, çift fazlı algılamalı otomatik odaklamaUltra Geniş Kamera Özellikleri14-18 mm odak uzaklığı, çip üzerinde otomatik odaklamaTelefoto Lens Yakınlaştırma Kapasitesi6x (sensör kırpma yoluyla elde edilen), gerçek optik yakınlaştırma kapasitesi 3xVideo Çekim ÖzellikleriElektronik görüntü sabitleme (EIS) ile 1080p video kaydı desteğiİşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony, Xperia 1 VI modeliyle beğenileri kazanabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Sony Xperia 1 VI Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Google bir süredir uzantılar için yeni özellikler test ediyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak uzantıların tek tuşla devre dışı bırakılabileceği ortaya çıktı. İnternet devi, Chrome'a yerleştireceği bir tuş ile tüm uzantıları anlık olarak kapatmaya izin verecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar tarayıcı performansını test edebilecek, uzantı çakışmalarını giderebilecek ve daha ayrıntılı kontrol sağlayabilecekler. Özelliğin yakında Windows, Mac, Linux ve Chrome OS için sunulması bekleniyor.
Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak isteyen vivo, uygun fiyatlı Android modeli vivo T3X'i tanıtmaya hazırlanıyor. vivo, T3X modelinin 6000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceğini doğruladı. Bu haber, vivo T3X'in teknik özellikleri hakkında merak edilenleri cevaplıyor.
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Epic Games, Google'a karşı başlattığı dava kapsamında Play Store'un yetkilerini kısıtladığını iddia etti. Şirket, Google'ın alternatif uygulama mağazalarını ve geliştirici sayfalarını ön plana çıkarmadığını, sideloading engellemesine karşı çıktığını ve yüksek komisyonlar aldığını belirtti. Epic Store, Google'ın Play Store politikalarını güncellemesini ve Android ile Play Store'u birbirinden ayırmasını talep ediyor.
Mastercard'ın hazırladığı Signal raporuna göre yapay zeka, hesaplama gücü ve veri teknolojisi ekonomi ve işletmelerin büyümesini belirleyen gelişmeler olacak. Yeni teknolojiler ise günlük hayatı daha sezgisel ve etkileşimli hale getirecek.
Google One platformu, VPN desteğini sonlandıracağını duyurdu. Kullanıcılar arasında büyük tepki toplayan bu kararın yanı sıra, Google One'ın diğer özelliklerini de kaybedeceği öne sürülüyor. VPN hizmetinin yerini ise Pixel VPN alacak. Ancak bu özellik yalnızca Pixel telefon sahiplerine sunulacak. Google kullanıcıları, bu kararın ardından mağdur olmamış olsa da, Pixel VPN'in ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara açılabileceği iddia ediliyor. Şirket, elde edeceği bütçe fazlasını yeni yapay zeka projelerine yönlendirmeyi hedefliyor. Google One'a eklenecek yeni özellikler ise merakla bekleniyor.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi.
Apple, İngiltere merkezli 1.500'den fazla geliştiriciden haksız komisyon ücretleri talep ettiği iddialarıyla yüzleşecek. Dava liderliğini, rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış Sean Ennis yapıyor ve davanın ceza ücreti neredeyse 1 milyar doları buluyor. Bu dava, Apple'ın App Store üzerinden aldığı yüksek komisyon ücretleri nedeniyle dünya çapında eleştirilerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol, Türk mühendislerince üretilmiş yüksek teknolojiyle donatılmış sınır ve ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görevli Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında teknik istişarelerde bulunan ekip, kahraman Mehmetçiklerle bayramlaşarak desteklerini ifade etti.
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Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor.
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