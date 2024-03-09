Realme Narzo 70 Pro 5G Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

Realme Narzo 70 Pro 5G Tasarımı Ortaya Çıktı

Realme Narzo 70 Pro 5G Tasarımı Ortaya Çıktı

Realme, akıllı telefon pazarında daha fazla kullanıcıya hitap etmek için yeni modeli Narzo 70 Pro 5G'nin tasarımını tamamladı. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7050 işlemciye sahip olacak. Ayrıca, OIS'li 50MP Sony IMX890 kamera, delikli çentikli ekran ve Air Gesture özelliği gibi dikkat çeken özelliklere sahip olacak. Mart ayında tanıtılacak olan cihazın fiyatı ise 360 dolardan düşük olacak.

09.03.2024 16:20  Güncelleme: 16:24
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Akıllı telefon pazarında daha fazla kullanıcıya hitap etmek isteyen Realme, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz aylarda teknik özellikleri sızdırılan Realme Narzo 70 Pro 5G tasarımı ortaya çıktı.

Realme Narzo 70 Pro 5G tasarımı tanıtım öncesi belli oldu

Sızdırılan bilgilere göre Realme, yeni modelinde MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7050 işlemciye yer verecek. Geçtiğimiz yıl tanıtılan işlemcide 2 adet 2.6GHz Cortex-A78 ve 6 adet 2.0GHz Cortex-A55 çekirdek bulunuyor.

Realme Narzo 70 Pro 5G Tasarımı Ortaya Çıktı

Realme daha önce Narzo 70 Pro 5G'nin OIS'li 50MP Sony IMX890 kameraya sahip olacağını doğruladı. Cihazın yayınlanan videosunda ekranda delikli çentik, 3.5 mm kulaklık girişi ve dairesel kamera adası dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

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Realme, Air Gesture özelliğinin Narzo 70 Pro 5G belirli telefon özelliklerinde fiziksel temas olmadan gezinmesine olanak sağlayacağını belirtti. Air Gestures teknolojisi, telefona dokunmanın uygun olmadığı durumlarda (örneğin, eller ıslak veya kirli olduğunda veya kullanıcılar yemek yerken) cihazı kontrol etmenize olanak tanıyor.

Realme, Narzo 70 Pro 5G'nin 10'dan fazla hareket türünü destekleyeceğini ve Air Gesture'ın kullanıcıların bir videoyu beğenmek veya kullanmak için baş parmaklarını kullanmalarına olanak tanıyacağının altını çizdi. Air Gesture teknolojisinin Facebook, Instagram ve X (Twitter) gibi üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabileceğini belirtelim.

Realme ayrıca Narzo 70 Pro 5G'nin yüzde 65 daha az ön yüklü uygulamaya sahip olacağını (muhtemelen diğer Realme akıllı telefonlara kıyasla) söyledi. Realme Narzo 70 Pro 5G modeli, mart ayında tanıtılacak. Cihazın 360 dolardan düşük fiyatlandırmayla tanıtılacağını belirtelim.

Kaynak: Shiftdelete

Sony, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Realme Narzo 70 Pro 5G Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika

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