Sony'nin 2024 yılında gelişmiş özelliklere sahip PlayStation 5 tanıtmaya hazırlandığı söyleniyor. Sektörün önemli isimlerinden gelen bilgilere göre, teknoloji devi son haftalarda birçok popüler stüdyoya "PS5 Pro" hakkında somut özellikler paylaşmaya başladı.
PlayStation 5 Pro, oyun geliştiricileriyle paylaşıldı
Orta ölçekli bir üçüncü taraf geliştiricinin, PS5 Pro'nun donanım detayları hakkında sunum aldığı ifade edildi. Sony tarafından sağlanan bu sunum, yeni konsolun teknik özelliklerine yer veriyordu. Bu da Sony'nin sektör içinde tanıtımlar yapmaya başladığını gösteriyor.
Sızıntı kaynakları, birinci ve ikinci taraf PlayStation geliştiricilerinin PS5 Pro belgelerine erişebildiklerine dair önceki raporları doğruladı. Aralık ayında ortaya çıkan bilgiler, PS5 Pro geliştirme kitlerinin ortaklara gönderildiğini iddia etmişti.
Son rapor geliştirme kitlerini doğrulamamış olsa da, Sony'nin yeni konsol için zemin hazırladığına işaret ediyor.
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Analistler, PlayStation 5 Pro için 2024 yılında bir lansman yapılmasını bekliyor. Grand Theft Auto 6 gibi büyük çaplı oyunların piyasaya sürülmesine bağlı olarak Sony'nin aşama kaydettiği belirtildi. Potansiyel iş ortaklarını hazırlaması ve ilk özellikleri paylaşmasıyla birlikte, yeni konsolun tanıtımı da yakın gibi duruyor.
Sektörden başka isimler de yaz sonunda yeni PS5 Pro'nun resmileşeceğini iddia etti. Daha güçlü özelliklere sahip konsolun dahili kod adının "Trinity" olduğu ve Kasım'da piyasaya sürülmesinin hedeflendiğini belirten kaynaklar bulunuyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Sony, PlayStation 5 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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