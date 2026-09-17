Sarıyer'de kalaşnikoflu gözdağında 14 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sarıyer'de kalaşnikoflu gözdağında 14 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi

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Sarıyer\'de kalaşnikoflu gözdağında 14 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi
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Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde iddiaya göre 14 yaşındaki K.D., husumetlisi olduğu kişiye gözdağı vermek için evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtı. Polisin metruk binadaki koltuk süngerine saklanmış halde bulduğu silaha el konulurken, şüpheli adliyeye sevk edildi.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – SARIYER'de iddiaya göre K.D. (14), aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek için evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı şüphelinin, kalaşnikofu metruk binadaki koltuk süngerine sakladığı ortaya çıktı. Ruhsatsız tabanca taşıyan B.S. (17) ile polise direnen 3 kişi gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre K.D., aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla, husumetlisinin evinin önüne gelerek kalaşnikofla havaya ateş açtı. İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine gitti. Yerde bulunan 5 boş kovan bulan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek konuyla ilgili çalışma başlattı.

KOLTUK SÜNGERİNE SAKLAMIŞ

Görüntülerde ateş açanın K.D. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. K.D.'nin yanında B.D. (16) ve D.Ç.'nin (16) de bulunduğu tespit edildi. K.D.'nin evin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayda kullanılan kalaşnikofu 2 katlı metruk bir binada buldu. K.D.'nin silahı, koltuk süngerini keserek içine yerleştirdiği ve lacivert renkli bir çantaya sakladığı belirlenirken, silaha el konuldu.

POLİS SALDIRI GİRİŞİMİNİ ÖNLEDi

Bölgede çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.'yi durdurdu. Üst aramasında üzerinde ruhsatsız tabanca bulunduğu tespit edilen B.S. gözaltına alındı. Bu sırada görevli polislere direnen Serkan E. (49), Hakan E. (27) ve Haktan E. (23) de gözaltına alındı.

2 ÇOCUK ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşlemlerinin ardından Serkan E. ve Hakan E. serbest bırakıldı. K.D. ise, 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', B.S. ise 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. K.D. ve B.D.'nin 2'şer, Serkan E.'nin 8, Hakan E.'nin 3, Haktan E.'nin ise 5 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sarıyer'de kalaşnikoflu gözdağında 14 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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