Zonguldak'ta kızını zincirleyen anne ve baba tutuklandı, 4 kardeş koruma altına alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kızını zincirleyen anne ve baba tutuklandı, 4 kardeş koruma altına alındı

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Zonguldak\'ta kızını zincirleyen anne ve baba tutuklandı, 4 kardeş koruma altına alındı
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Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darbederek zincirlediği iddiasıyla gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı. Genç kızın beyanı üzerine 5, 11 ve 14 yaşlarındaki üç kardeşi de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darbederek zincirlendiği iddiasıyla gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı. Dört kardeş koruma altına alınırken, baba adliye önünde gazetecilere, "Kızını dövmeyen dizini döver" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 17 yaşındaki S.T.'nin babası Selahattin T. tarafından darbedilerek zincirlendiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine hareket etti. Eve gelen ekipler genç kızı zincire bağlanmış, elleri de kelepçeli halde buldu. Ekiplerce genç kız bulunduğu yerden kurtarılırken annesi Sevil T. ile babası Selahattin T. gözaltına alındı.

Anne ve baba, jandarmadaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Gazetecilerin "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna baba Selahattin T. "Kızını dövmeyen dizini döver" derken annesi Sevil T. ise suçlamaları reddetti.

Anne ve babanın adliyedeki işlemleri sürerken S.T.'nin diğer kardeşlerinin de darbedildiğini beyan etmesi üzerine 5, 11 ve 14 yaşlarındaki diğer kardeşlerle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Anne Sevil T. ile baba Selahattin T., kızları S.T.'ye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun" kılma suçlamalarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne Sevil T.'nin mahkemede de suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken babası Selahattin T.'nin kızının psikolojik sorunları olduğunu; kendine zarar verme şüphesiyle zincire bağladığını söylediği öne sürüldü.

Kaynak: İHA
Zonguldak3. SayfaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta kızını zincirleyen anne ve baba tutuklandı, 4 kardeş koruma altına alındı - Son Dakika
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