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PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital Türkiye'de Satışa Sunuldu - Son Dakika
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PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital Türkiye'de Satışa Sunuldu

Sony, PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital modellerini Türkiye'de satışa sundu. Vatan Bilgisayar'da PlayStation 5 Slim 29.999 TL, PlayStation 5 Slim Digital ise 30.999 TL fiyatla satışa sunuldu. Konsolların teknik özellikleri arasında AMD Zen 2 işlemci, AMD RDNA 2 GPU, GDDR6 16 GB RAM, 1 TB SSD depolama, Ultra HD Blu-ray disk okuyucu ve 4K, 120Hz görüntü özellikleri bulunuyor.

PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital Türkiye\'de Satışa Sunuldu
31.12.2023 - 14:28,  Güncelleme: 14:32
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Sony, geçtiğimiz aylarda PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital sürümlerini tanıttı. Daha sonra Avrupa'da satışa çıktı. Bugün ise Türkiye'de satışa sunuldu. Biz de PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital özellikleri ve Türkiye fiyatı gibi tüm detayları paylaşıyoruz.

PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital özellikleri ve Türkiye fiyatı!

Vatan Bilgisayar'da satışa sunulan konsolların fiyatları şu şekilde:

PlayStation 5 Slim: 29.999 TL

PlayStation 5 Slim Digital: 30.999 TL

PlayStation 5 Slim teknik özellikleri

ÖzelliklerPlayStation 5 SlimİşlemciAMD Zen 2, 8 çekirdek/ 16 işlem birimi, 3.5GHzGPUAMD RDNA 2, 10.3 teraflops, 2.23GHzRAMGDDR6 16 GBDepolama1 TB SSDDisk OkuyucuUltra HD Blu-ray, 100GB/discGörüntü4K, 120HzPort1 x USB Type C, 2 x USB Type A, 1 x gigabit Ethernet, 1 x HDMIAğ ÖzellikleriGigabit Ethernet, Wi-Fi 6

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital Türkiye'de Satışa Sunuldu - Son Dakika
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