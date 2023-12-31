PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital Türkiye\'de Satışa Sunuldu

Sony, geçtiğimiz aylarda PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital sürümlerini tanıttı. Daha sonra Avrupa'da satışa çıktı. Bugün ise Türkiye'de satışa sunuldu. Biz de PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital özellikleri ve Türkiye fiyatı gibi tüm detayları paylaşıyoruz.

PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital özellikleri ve Türkiye fiyatı!

Vatan Bilgisayar'da satışa sunulan konsolların fiyatları şu şekilde:

PlayStation 5 Slim: 29.999 TL

PlayStation 5 Slim Digital: 30.999 TL

PlayStation 5 Slim teknik özellikleri