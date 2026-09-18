Stajyer olarak başladı şuanda 400 bin TL maaş alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stajyer olarak başladı şuanda 400 bin TL maaş alıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Stajyer olarak başladı şuanda 400 bin TL maaş alıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da istediği çalışma koşullarını bulamayan 23 yaşındaki Ferrán, kariyerine İsviçre'de stajyer olarak başladı. Aylık 2 bin 500 frank maaşla başladığı yolculukta gelirini 6 bin frank net seviyesine çıkaran genç, yüksek maaşların yanında İsviçre'deki yaşam maliyetlerinin de dikkat çekici olduğunu anlattı.

İsviçre'de kariyer fırsatı yakalayan Ferrán, kısa sürede gelirini artırdı. İspanya'dan ayrılan genç, stajyer olarak başladığı ülkede bugün aylık yaklaşık 400 bin TL seviyesinde kazanç elde ediyor.

İSPANYA'DAN İSVİÇRE'YE UZANAN KARİYER YOLCULUĞU

İspanya'nın Katalonya bölgesinden gelen 23 yaşındaki Ferrán, Barcelona'da biyoteknoloji eğitimi aldıktan sonra kariyer tercihiyle dikkat çekti. Üniversiteden mezun olduktan sonra önünde İspanya'da çalışmak, yüksek lisans yapmak veya Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek gibi seçenekler bulunan genç, farklı bir yol izledi. İspanya'da iş aradığı dönemde aldığı maaşların kendi hayatını kurmasına yeterli olmayacağını düşündüğünü belirten Ferrán, ailesiyle yaşamak zorunda kalmak istemediğini söyledi. Yüksek lisans ücretlerinin de kendisi için yüksek olduğunu belirten genç, yaklaşık 5-6 bin euro civarındaki eğitim maliyetleri nedeniyle bu seçeneği tercih etmedi. Bu süreçte karşısına İsviçre'de bir staj fırsatı çıktı ve kariyerine yeni bir ülkede devam etmeye karar verdi.

Stajyer olarak başladı şuanda 400 bin TL maaş alıyor

"2 BİN 500 FRANKLA HAYATTA KALIYORSUNUZ"

Ferrán, İsviçre'ye ilk gittiğinde aylık 2 bin 500 frank maaşla çalışmaya başladığını anlattı. Ancak ülkedeki yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle bu gelirin beklenenden daha sınırlı kaldığını belirten genç, yaklaşık 20 metrekarelik bir stüdyo dairede yaşadığını ve aylık 1000 frank kira ödediğini ifade etti. Ferrán, o dönemi anlatırken "2 bin 500 frankla geliyorsunuz, hayatta kalıyorsunuz. Yaşamaktan çok hayatta kalmak diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Kira ödemesinin ardından elinde kalan miktarın İsviçre şartlarında çok yüksek olmadığını belirten genç, ilk yılını ekonomik bir zorluk olarak değil, kariyer yatırımı olarak gördüğünü söyledi.

GELİRİ 6 BİN FRANKA ULAŞTI

İsviçre'de zamanla iş deneyimi kazanan Ferrán'ın geliri de yükseldi. Genç, bugün yaklaşık 8 bin frank brüt maaş aldığını, vergi ve kesintiler sonrası eline yaklaşık 6 bin frank geçtiğini açıkladı. Bu rakamın İsviçre'de olağanüstü bir gelir olmadığını belirten Ferrán, "Benden çok daha fazla kazanan birçok insan tanıyorum" dedi. Deneyim arttıkça 10 bin frank civarında brüt maaşların da mümkün olabileceğini ifade eden genç, kariyer gelişiminin gelir üzerinde önemli etkisi olduğunu söyledi.

AYDA 2 BİN 500 FRANK BİRİKTİRİYOR

Ferrán, partneriyle birlikte yaşamasının bütçesini rahatlattığını anlattı. Kira ve temel ihtiyaç giderlerini paylaşmaları sayesinde ayda yaklaşık 2 bin 500 frank tasarruf edebildiğini belirten genç, bu birikimlerle otomobil alabildiğini ve seyahat edebildiğini söyledi. Ancak İsviçre'de yüksek maaşların yanında özellikle konut giderlerinin büyük bir yük oluşturduğuna dikkat çekti.

"İSVİÇRE'DE KONUT EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ"

Genç, büyük şehirlerde uygun fiyatlı ev bulmanın oldukça zor olduğunu ifade etti. Yaklaşık 2 bin frank kira ile ancak küçük bir stüdyo dairede yaşamanın mümkün olduğunu belirten Ferrán, bazı bölgelerde kiralık ev bulmak için yoğun rekabet yaşandığını aktardı. Ferrán, İsviçre'de yaşamın yalnızca yüksek maaştan ibaret olmadığını, giderlerin de aynı oranda yüksek olduğunu vurguladı.

Stajyer olarak başladı şuanda 400 bin TL maaş alıyor
İsviçreİspanyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
Vincenzo Italiano’dan ilk 11 tercihi için açıklama Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama
Gürsel Tekin’in görevine son verildi ama gitmiyor Gürsel Tekin'in görevine son verildi ama gitmiyor
İtalya, Babu’l Mendeb Boğazı’ndan geçecek gemilerinin güvenliği için donanmasını gönderecek İtalya, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçecek gemilerinin güvenliği için donanmasını gönderecek
17:55
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
17:52
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
17:31
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:46
Her satırı korkunç 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
16:40
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
16:33
Kahreden olay Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
16:20
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler Sağlık kontrolünden geçirildiler
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 18:28:29. #7.12#
SON DAKİKA: Stajyer olarak başladı şuanda 400 bin TL maaş alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement