Sony PlayStation 5 Pro Teknik Özellikleri ve Oyun Gereksinimleri

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Geçtiğimiz aylarda Sony'nin yeni bir PlayStation 5 modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre PlayStation 5 Pro modelinin teknik özellikleri, selefine yakın olacak. İşte PlayStation 5 Pro teknik özellikleri ve oyun gereksinimleri..

Sony PlayStation 5 Pro özellikleri netleşiyor!

Rapora göre PSSR'yi destekleyen ve eklenen veya artırılan ışın izleme efektleriyle 4K 60 FPS deneyimi sunacak oyunlar bu etiketi taşıyacak. Ayrıca Insider Gaming'in bahsettiği belgeler, konsolun mevcut modele göre yüzde 28 daha hızlı bir bellek alt sistemine ve yüzde 45 daha hızlı bir GPU'ya sahip olacağını doğruluyor.

Sony'nin PlayStation oyunlararına 'PS5 Pro için Geliştirilmiş' etiketi vermesi için gereklilik istesi ise şu şekilde:

Standart konsolda sabit çözünürlük çalıştıran başlıklar için artırılmış hedef çözünürlük

Standart konsolda değişken çözünürlükte çalışan başlıklar için hedef maksimum çözünürlük artırıldı

Standart konsolda sabit kare hızını hedefleyen oyunlar için artırılmış hedef kare hızı

PS5 Pro Raytracing efektlerinin dahil edilmesi

PlayStation 5 Pro daha çıkmadan eleştirilerin odağında!

PS5 Pro'nun vaat edilen 4K 60 FPS deneyimini tüm oyunlarda sunması beklenmiyor. GTA 6 gibi merakla beklenen oyunlarda özellikle Zen2 CPU'nun kısıtlamaları göz önüne alındığında, böyle bir deneyim sunmak ne yazık ki mümkün değil. Sony, CPU mimarisini güncellememeyi tercih ettiği için saat hızında yalnızca yüzde 10'luk bir artış sağlayacak.

Sony PS5 Pro'nun 8 Zen2 çekirdekli özel bir AMD Viola APU'ya ve 60 İşlem Birimli yeni RDNA3 grafiklerine sahip olduğu söyleniyor. Sony sistem belleğinin kapasitesini artırmasa da bellek artık 18Gbps'den daha yüksek bir hızda çalışacak.