Şubat ayında düzenlenen MWC 2024 etkinliğinde yeni serinin CAMON 30 Premier modelini duyuran TECNO, şimdi de serinin geri kalanını tanıttı. TECNO CAMON 30 serisinde Premier modeline ek olarak CAMON 30, CAMON 30 5G, CAMON 30 Pro 5G modellerini tanıtan firma, bütçe dostu cihazlar sunmayı hedefliyor. İşte bütçe dostu TECNO CAMON 30 serisi özellikleri ve fiyatı…
TECNO CAMON 30 Pro 5G, MediaTek Dimensity 8200 işlemciden gücünü alıyor
Türkiye'de aktif olarak satışlarına devam eden Tecno, şimdi Camon 30 serisini satışa çıkardı. Yeni cihazlarında, özellikle Pro modelinde yeni teknolojileri kullanmaktan çekinmeyen şirket, Tecno Camon 30 Pro 5G modelinde MediaTek Dimensity 8200 yonga setini kullandı.
2022 yılının sonunda tanıtılan Dimensity 8200 işlemci, 1x 3.1GHz Cortex-A78, 3x 3.0GHz Cortex-A78, ve 4x 2.0GHz Cortex-A55 olmak üzere sekiz çekirdeğe ev sahipliği yapıyor. Her model için farklı işlemci tercih eden Tecno, Camon 30 5G modelinde MediaTek Dimensity 7200 işlemci kullanırken, Camon 30 modeli MediaTek Helio G99 yonga setinden gücünü alıyor.
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Ayrıca Tecno Camon 30 Pro 5G, Sony IMX890 sensörü, OIS ve 50 Megapiksel geniş açılı kamerasına sahip ilk Tecno telefon oldu. Tecno Camon 30 serisi 6.78 inçlik FHD+ AMOLED ekrana sahipken, tüm modeller 5,000 mAh batarya ve 70W hızlı şarj desteğine sahip. Yeni cihazlar henüz Türkiye pazarında satışa çıkmamışken Nisan ayının ortalarına kadar Nijerya ve diğer marketlerde satışa sunulması bekleniyor.
İşte Tecno Camon 30 serisi fiyatı ve özellikleri:
Fiyatlar ise şu şekilde: TECNO CAMON 30 PRO 5G: 407 dolar TECNO CAMON 30 5G: 342 dolar TECNO CAMON 30: 243 dolar Son Dakika › Teknoloji › TECNO CAMON 30 Serisi Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen çalıştayda dijital zorbalık konusu ele alındı. Çalıştayda teknolojinin faydaları ve riskleri tartışıldı. Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde geleceğe ilerlemesi için önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Çalıştayın önemi ve sonuçları üzerine konuşmalar yapıldı. Son yıllarda otomobil pazarında önemli değişiklikler yaşandı. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte rekabet arttı. Car Industry Analysis tarafından paylaşılan listede Toyota, Volkswagen, Ford, Hyundai, Honda, Nissan ve Kia markaları zirvede yer alıyor. Tesla ise Renault ve BYD gibi üreticileri geride bırakarak ilk 10'a girmeyi başardı. Togg ise 19 bin 583 satışla 117. sırada yer aldı. Vestel, mobilite ve enerji depolama alanlarında yeni bir adım atarak Vestel Mobilite adı altında çalışmalarını birleştirdi. Şirket, elektrikli araçlar, şarj istasyonları ve batarya depolama sistemleri gibi geleceğin teknolojilerine odaklanarak şirket değerini milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyor. Vestel Mobilite ile elektrikli araç pazarının büyümesi ve enerji depolama çözümlerinde liderlik amaçlanıyor. Apple, eylül ayında tanıtacağı iPhone 16 serisi için geri sayıma başladı. Yeni modellerin tasarımı, Sonny Dickson tarafından paylaşılan maket görselleriyle ortaya çıktı. Görsellerde, telefonların arka kısımlarında dikey olarak yerleştirilen kameralar ve Eylem Düğmesinin tüm modellerde bulunacağı görülüyor. Ancak bu bilgilerin henüz iddialardan ibaret olduğu belirtiliyor. Xiaomi'nin sektördeki çalışmalarını sürdürdüğü Redmi 13 modeli, IMEI ve FCC veri tabanında ortaya çıktı. Telefonun MediaTek Helio G88 işlemciye sahip olacağı ve benzer bir takvimle tanıtılacağı belirtiliyor. Redmi 12'nin özellikleri de paylaşıldı. Google, yapay zeka teknolojileriyle geliştirilen ek yetenekler için kullanıcılardan ücret almak istiyor. Şirket, Google Workspace gibi abonelik hizmetlerine yapay zeka destekli aramayı dahil etmeyi araştırıyor. Bu hamle, Google'ın yapay zeka alanındaki rekabetten daha fazla para kazanmasını sağlayabilir. Huawei'nin P70 serisi telefonlarının tanıtım etkinliği iptal edildi. Ancak, Çinli firma hala cihazlar için sipariş almaya devam ediyor. Serinin tanıtım tarihi belirsiz olsa da, yaklaşık olarak bu ay ya da mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Geekbench veri tabanında görünen P70 modeli, 12 GB RAM ve Android 12 işletim sistemiyle geleceği doğrulandı. Ayrıca, telefonun Kirin 9000s işlemci ve üçgen kamera kurulumu gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. vivo V30 SE, V2327 model numarasıyla tanıtım öncesi Google Play Console'da ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun kilit teknik özelliklerini gözler önüne sererken, performans gibi konularda ise akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Modelde kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno (Snapdragon 4 Gen 2) grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonun Google Play Console aracılığıyla belli olan tüm teknik özellikleri ise şöyle; Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400, 440 ppi piksel yoğunluğu, İşletim Sistemi: Android 14, vivo'nun Funtouch OS 14 arayüzü ile, İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, Ekran: 6.67 inç, 120 Hz AMOLED dokunmatik ekran, RAM: 6 veya 8 GB, Depolama: 128 GB, genişletilebilir, Arka Kamera: 50 MP ana sensör ile çift arka kamera sistemi, Pil: 5,000 mAh, 44W veya 80W hızlı şarj desteği. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sıfır atık yarışmasında Niğde Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Esen, Türkiye birincisi oldu. Yarışmada 81 ilden 495 il birincisi arasından 12 eser, 6 proje ve 81 okul ödül almaya hak kazandı. Emirhan Esen, atık materyalleri sanat eseri olarak değerlendiren bir projeyle birinci oldu.
ÖzelliklerCAMON 30 Pro 5GCAMON 30 5GCAMON 30Ekran6.78 inç, 2436×1080 piksel, FHD+ AMOLED, 144Hz yenileme hızı6.78 inç, 2436×1080 piksel, FHD+ AMOLED, 120Hz yenileme hızı6.78 inç, 2436×1080 piksel, FHD+ AMOLED, 120Hz yenileme hızıİşlemciMediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G (en fazla 3.1GHz)MediaTek Dimensity 7020 5G (2x 2.2GHz Cortex-A78 + 6x 2GHz Cortex-A55)MediaTek Helio G99 Ultimate (2x Cortex-A76 @ 2.2GHz, 6x Cortex-A55 @ 2GHz)RAM12GB8GB/ 12GB8GB/ 12GBDepolama512GB256GB/ 512GB256GBİşletim SistemiAndroid 14 destekli HiOS 14Android 14 destekli HiOS 14Android 14 destekli HiOS 14Arka Kamera50 Megapiksel Sony IMX890 + 50 Megapiksel ultra geniş + 2 Megapiksel derinlik50 Megapiksel + 2 Megapiksel derinlik50 Megapiksel + 2 Megapiksel derinlikÖn Kamera50 Megapiksel 50 Megapiksel 50 Megapiksel Batarya Kapasitesi5000 mAh5000 mAh5000 mAhHızlı Şarj Desteği70W70W70WBoyutlar (mm)164×74.53×7.68 (Cam)/ 7.8 (Deri)165.37×75.93×7.83 (Cam)/ 7.98 (Deri)165.27×75.33×7.7 (Cam)/ 7.82 (Deri)Bağlantı5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFCDiğer ÖzelliklerUSB Type-C, Çift Stereo Hoparlör, Dolby Atmos, Parmak izi okuyucu ekran altı, IR BlasterUSB Type-C, Çift Stereo Hoparlör, Dolby Atmos, Parmak izi okuyucu ekran altı, IR BlasterUSB Type-C, Çift Stereo Hoparlör, Dolby Atmos, Parmak izi okuyucu ekran altı, IR Blaster
Fiyatlar ise şu şekilde:
TECNO CAMON 30 PRO 5G: 407 dolar
TECNO CAMON 30 5G: 342 dolar
TECNO CAMON 30: 243 dolar
Son Dakika › Teknoloji › TECNO CAMON 30 Serisi Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen çalıştayda dijital zorbalık konusu ele alındı. Çalıştayda teknolojinin faydaları ve riskleri tartışıldı. Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde geleceğe ilerlemesi için önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Çalıştayın önemi ve sonuçları üzerine konuşmalar yapıldı.
Son yıllarda otomobil pazarında önemli değişiklikler yaşandı. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte rekabet arttı. Car Industry Analysis tarafından paylaşılan listede Toyota, Volkswagen, Ford, Hyundai, Honda, Nissan ve Kia markaları zirvede yer alıyor. Tesla ise Renault ve BYD gibi üreticileri geride bırakarak ilk 10'a girmeyi başardı. Togg ise 19 bin 583 satışla 117. sırada yer aldı.
Vestel, mobilite ve enerji depolama alanlarında yeni bir adım atarak Vestel Mobilite adı altında çalışmalarını birleştirdi. Şirket, elektrikli araçlar, şarj istasyonları ve batarya depolama sistemleri gibi geleceğin teknolojilerine odaklanarak şirket değerini milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyor. Vestel Mobilite ile elektrikli araç pazarının büyümesi ve enerji depolama çözümlerinde liderlik amaçlanıyor.
Apple, eylül ayında tanıtacağı iPhone 16 serisi için geri sayıma başladı. Yeni modellerin tasarımı, Sonny Dickson tarafından paylaşılan maket görselleriyle ortaya çıktı. Görsellerde, telefonların arka kısımlarında dikey olarak yerleştirilen kameralar ve Eylem Düğmesinin tüm modellerde bulunacağı görülüyor. Ancak bu bilgilerin henüz iddialardan ibaret olduğu belirtiliyor.
Xiaomi'nin sektördeki çalışmalarını sürdürdüğü Redmi 13 modeli, IMEI ve FCC veri tabanında ortaya çıktı. Telefonun MediaTek Helio G88 işlemciye sahip olacağı ve benzer bir takvimle tanıtılacağı belirtiliyor. Redmi 12'nin özellikleri de paylaşıldı.
Google, yapay zeka teknolojileriyle geliştirilen ek yetenekler için kullanıcılardan ücret almak istiyor. Şirket, Google Workspace gibi abonelik hizmetlerine yapay zeka destekli aramayı dahil etmeyi araştırıyor. Bu hamle, Google'ın yapay zeka alanındaki rekabetten daha fazla para kazanmasını sağlayabilir.
Huawei'nin P70 serisi telefonlarının tanıtım etkinliği iptal edildi. Ancak, Çinli firma hala cihazlar için sipariş almaya devam ediyor. Serinin tanıtım tarihi belirsiz olsa da, yaklaşık olarak bu ay ya da mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Geekbench veri tabanında görünen P70 modeli, 12 GB RAM ve Android 12 işletim sistemiyle geleceği doğrulandı. Ayrıca, telefonun Kirin 9000s işlemci ve üçgen kamera kurulumu gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.
vivo V30 SE, V2327 model numarasıyla tanıtım öncesi Google Play Console'da ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun kilit teknik özelliklerini gözler önüne sererken, performans gibi konularda ise akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Modelde kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno (Snapdragon 4 Gen 2) grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonun Google Play Console aracılığıyla belli olan tüm teknik özellikleri ise şöyle; Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400, 440 ppi piksel yoğunluğu, İşletim Sistemi: Android 14, vivo'nun Funtouch OS 14 arayüzü ile, İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, Ekran: 6.67 inç, 120 Hz AMOLED dokunmatik ekran, RAM: 6 veya 8 GB, Depolama: 128 GB, genişletilebilir, Arka Kamera: 50 MP ana sensör ile çift arka kamera sistemi, Pil: 5,000 mAh, 44W veya 80W hızlı şarj desteği.
Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sıfır atık yarışmasında Niğde Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Esen, Türkiye birincisi oldu. Yarışmada 81 ilden 495 il birincisi arasından 12 eser, 6 proje ve 81 okul ödül almaya hak kazandı. Emirhan Esen, atık materyalleri sanat eseri olarak değerlendiren bir projeyle birinci oldu.
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