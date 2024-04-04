TECNO CAMON 30 Serisi Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

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Şubat ayında düzenlenen MWC 2024 etkinliğinde yeni serinin CAMON 30 Premier modelini duyuran TECNO, şimdi de serinin geri kalanını tanıttı. TECNO CAMON 30 serisinde Premier modeline ek olarak CAMON 30, CAMON 30 5G, CAMON 30 Pro 5G modellerini tanıtan firma, bütçe dostu cihazlar sunmayı hedefliyor. İşte bütçe dostu TECNO CAMON 30 serisi özellikleri ve fiyatı…

TECNO CAMON 30 Pro 5G, MediaTek Dimensity 8200 işlemciden gücünü alıyor

Türkiye'de aktif olarak satışlarına devam eden Tecno, şimdi Camon 30 serisini satışa çıkardı. Yeni cihazlarında, özellikle Pro modelinde yeni teknolojileri kullanmaktan çekinmeyen şirket, Tecno Camon 30 Pro 5G modelinde MediaTek Dimensity 8200 yonga setini kullandı.

2022 yılının sonunda tanıtılan Dimensity 8200 işlemci, 1x 3.1GHz Cortex-A78, 3x 3.0GHz Cortex-A78, ve 4x 2.0GHz Cortex-A55 olmak üzere sekiz çekirdeğe ev sahipliği yapıyor. Her model için farklı işlemci tercih eden Tecno, Camon 30 5G modelinde MediaTek Dimensity 7200 işlemci kullanırken, Camon 30 modeli MediaTek Helio G99 yonga setinden gücünü alıyor.

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Ayrıca Tecno Camon 30 Pro 5G, Sony IMX890 sensörü, OIS ve 50 Megapiksel geniş açılı kamerasına sahip ilk Tecno telefon oldu. Tecno Camon 30 serisi 6.78 inçlik FHD+ AMOLED ekrana sahipken, tüm modeller 5,000 mAh batarya ve 70W hızlı şarj desteğine sahip. Yeni cihazlar henüz Türkiye pazarında satışa çıkmamışken Nisan ayının ortalarına kadar Nijerya ve diğer marketlerde satışa sunulması bekleniyor.

İşte Tecno Camon 30 serisi fiyatı ve özellikleri: