iQOO Z9 Lansman Tarihi ve Özellikleri - Son Dakika
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Teknoloji

iQOO Z9 Lansman Tarihi ve Özellikleri

iQOO Z9 Lansman Tarihi ve Özellikleri

iQOO Z9, 22 Şubat'ta gerçekleşecek olan lansmanla piyasaya sürülecek. Cihaz, 6,64 inç büyüklüğünde AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, FHD+ görüntü kalitesi, parmak izi sensörü, 6000 mAh pil ve 44W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olacak. Performans açısından MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ve 8GB RAM ile güçlendirilen Z9, Android 14 işletim sistemiyle çalışacak. Kamera özellikleri hakkında net bir bilgi bulunmasa da Sony IMX882 sensörünün kullanılacağı ve OIS destekli bir kamera olabileceği belirtiliyor. Detaylı bilgiler ve fiyat ise 22 Şubat'ta gerçekleşecek olan lansmanda açıklanacak.

20.02.2024 22:11  Güncelleme: 22:12
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iQOO bir süredir konuşulan modeli Z9 için resmi tarihi bildirdi. Şimdiye kadar sızıntılarla karşımıza çıkan iQOO Z9 iki gün sonra gerçekleşecek olan lansmanla piyasaya sürülecek. İşte iQOO'nun yeni modeli Z9'un lansman tarihi ve sızdırılan özellikleri.

iQOO Z9 22 Şubat'ta geliyor!

Vivo alt markası olarak varlığını sürdüren iQOO şimdi yeni modeli Z9'u tanıtmak için hazır. Orta segmente hitap eden iQOO Z9 22 Şubat'ta gerçekleşecek lansmanda pazara giriş yapacak. Özellikle neden o tarih seçiliyor bilinmez ancak Xiaomi ve Huawei'nin birçok modeli de aynı gün Çin'de tanıtılacak. Yani 22 Şubat ve ardından başlayacak olan MWC 2024 etkinliği günleri teknoloji severler için kaçırılmaz olacak.

iQOO Z9 Lansman Tarihi ve Özellikleri

iQOO Z9'a geri dönecek olursak cihaz sızıntılara göre 6,64 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. 120Hz yenileme hızına ve FHD+ görüntü kalitesine sahip olan bu AMOLED ekran alt kısmında parmak izi sensörüne de yer verecek. Kasa içerisinde 6000 mAh'lik bir pil bulunurken, 44W hızlı şarj desteği de iQOO Z9 bünyesinde yer alıyor.

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Performans kanadında sırtını MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7200 yonga setine yaslayan Z9, bu sayede AnTuTu'dan 734 bin puan almayı başarıyor. Tabi 8GB RAM belleğin de desteği ile bu başarıyı yakalayan cihaz, Android 14 işletim sistemi ile çalışıyor.

Kamera tarafında net bir sızıntı yer almıyor. Ancak cihazın arkasında Sony IMX882 sensörün olduğu belirtiliyor. Ayrıca OIS destekli bir kamera olacağı iddiasını da göz önünde tutarsak, IMX882'nin Z9 ile birlikte gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

iQOO Z9 için bu haberimizde söyleyeceklerimiz bu kadardı. Fiyat ve daha detaylı bilgi için 22 Şubat'ta gerçekleşecek olan lansmanı bekleyeceğiz. Siz iQOO Z9'u nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji iQOO Z9 Lansman Tarihi ve Özellikleri - Son Dakika

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