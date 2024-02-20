iQOO Z9 Lansman Tarihi ve Özellikleri

Teknoloji

iQOO bir süredir konuşulan modeli Z9 için resmi tarihi bildirdi. Şimdiye kadar sızıntılarla karşımıza çıkan iQOO Z9 iki gün sonra gerçekleşecek olan lansmanla piyasaya sürülecek. İşte iQOO'nun yeni modeli Z9'un lansman tarihi ve sızdırılan özellikleri.

iQOO Z9 22 Şubat'ta geliyor!

Vivo alt markası olarak varlığını sürdüren iQOO şimdi yeni modeli Z9'u tanıtmak için hazır. Orta segmente hitap eden iQOO Z9 22 Şubat'ta gerçekleşecek lansmanda pazara giriş yapacak. Özellikle neden o tarih seçiliyor bilinmez ancak Xiaomi ve Huawei'nin birçok modeli de aynı gün Çin'de tanıtılacak. Yani 22 Şubat ve ardından başlayacak olan MWC 2024 etkinliği günleri teknoloji severler için kaçırılmaz olacak.

iQOO Z9'a geri dönecek olursak cihaz sızıntılara göre 6,64 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. 120Hz yenileme hızına ve FHD+ görüntü kalitesine sahip olan bu AMOLED ekran alt kısmında parmak izi sensörüne de yer verecek. Kasa içerisinde 6000 mAh'lik bir pil bulunurken, 44W hızlı şarj desteği de iQOO Z9 bünyesinde yer alıyor.

Yapay zeka desteği ve OLED ekran: İşte yeni ASUS Vivobook S serisi!

Performans kanadında sırtını MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7200 yonga setine yaslayan Z9, bu sayede AnTuTu'dan 734 bin puan almayı başarıyor. Tabi 8GB RAM belleğin de desteği ile bu başarıyı yakalayan cihaz, Android 14 işletim sistemi ile çalışıyor.

Kamera tarafında net bir sızıntı yer almıyor. Ancak cihazın arkasında Sony IMX882 sensörün olduğu belirtiliyor. Ayrıca OIS destekli bir kamera olacağı iddiasını da göz önünde tutarsak, IMX882'nin Z9 ile birlikte gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

iQOO Z9 için bu haberimizde söyleyeceklerimiz bu kadardı. Fiyat ve daha detaylı bilgi için 22 Şubat'ta gerçekleşecek olan lansmanı bekleyeceğiz. Siz iQOO Z9'u nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz.