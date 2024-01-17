Xiaomi 14 Ultra, Kamera Kitine Sahip Olacak

Xiaomi'nin amiral gemisi özelliklerine sahip ve en önemlisi kamera odaklı modeli Xiaomi 14 Ultra için geri sayım resmen başladı. Cihazla ilgili bugüne dek çok sayıda sızıntı ortaya çıkarken, kullanıcıların akıllarında performans ve tasarım gibi konularda herhangi bir soru işareti kalmadı. Bugün gelen yeni bir bilgi ise akıllı telefonun kamera deneyimini daha da iyileştirecek bir çevre birimi ürünüyle geleceğini gösteriyor. Xiaomi 14 Ultra özellikleri, tanıtım tarihi ve daha fazlası!

Xiaomi 14 Ultra bir kamera kitiyle gelecek

Xiaomi 14 Ultra'nın bir önceki modelde de olduğu gibi fotoğrafçılık deneyimini bir üst seviyeye çıkaracak bir kamera kitiyle geleceği resmen belli oldu. Hatta söz konusu çevre birimi ürünü 2402CPS69C model numarasıyla 3C veri tabanında ortaya çıktı.

Kamera kiti 5V şarj ve 1.500 mAh desteğine sahip olacak. Kısaca kablosuz bir yapıda olacağını söylemek mümkün. Şu an için içeriği belli olmasa da bir önceki ürünün 67 mm'lik bir adaptör halkası, dahili deklanşör düğmeli bir kamera kolu ve bir lens kapağı gibi parçalara ev sahipliği yaptığını göz önüne aldığımızda benzer bir içeriğin bizleri karşılaması muhtemel.

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Ürün, Xiaomi 14 Ultra ile birlikte çıkış yapacak olsa da diğer Xiaomi telefonlarıyla da uyumlu olacak. Fiyat konusuysa 100 ila 200 dolar arasında olacak.

Xiaomi 14 Ultra modelinde tek noktalı ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak. Çinli şirketin üzerinde çalıştığı bu teknolojinin mevcut amiral gemisi modellerinde kullanılan optik parmak izi okuyucudan daha hassas ve güvenli olduğu ifade ediliyor.

Akıllı telefonda 1 inçlik Sony LYT900 ana kamera mevcut olacak. Bu sensör; Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 13 Pro'da bulunan IMX9898'in optimize edilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Yukarıda da görüldüğü gibi Xiaomi'nin Ultra modellerinde birkaç nesildir devam eden 1 inçlik kamera 14 Ultra'da da kullanılacak. Bunun yanı sıra ana kameraya üç adet 50 Megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensörler eşlik edecek. Bunun dışında cihazda 5.500 mAh'lik bir bataryanın yer alması bekleniyor.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor. Son olarak iddialara göre cihaz Nisan 2024'te görücüye çıkacak.