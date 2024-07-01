Japon devi Sony'den kripto hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Japon devi Sony'den kripto hamlesi

Japon devi Sony\'den kripto hamlesi

Teknoloji devi Sony, kripto para piyasasına giriş yaparak dijital varlık dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Yeniden markalanan WhaleFin platformu, artık S.BLOX Co. adı altında kullanıcı dostu bir arayüz ve gelişmiş mobil uygulama sunacak.

01.07.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Sony, kripto para piyasasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yeniden markalanan WhaleFin platformu, artık S.BLOX adı altında kullanıcı dostu bir arayüz ve gelişmiş mobil uygulama sunacak. Bu girişim, Sony'nin kripto para ve Blockchain teknolojilerindeki etkinliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Sony Kripto Arenasında Yeni Dönemi Başlatıyor

Teknoloji devi Sony, kripto para piyasasına giriş yaparak dijital varlık dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz dönemde bünyesine kattığı WhaleFin platformunu baştan aşağı yenileyerek S.BLOX Co. adı altında özgün bir kripto para borsası oluşturmayı planlıyor.

Sony Group'un diğer iş kollarıyla entegre çalışacak olan yeni platform, kullanıcılara katma değerli kripto ticaret hizmetleri sunmayı hedefliyor. Kullanıcı dostu bir arayüz ve pratik bir mobil uygulama geliştirmeyi amaçlayan şirket, S.BLOX'un lansman tarihi konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.

Bu atılım, Sony'nin Web3 ekosistemindeki varlığını güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Geçen yıl Japon Blockchain şirketi Startale Labs ile iş birliği yaparak kendi halka açık Blockchain ağını kurma yolunda ilerleyen Sony, sektördeki etkisini artırmayı sürdürüyor.

Popüler oyun konsolu PlayStation'ın üreticisi olarak tanınan Sony, oyun dünyasını da unutmuyor. Şirket geçtiğimiz yıl, oyun içi varlıkların kullanımını zenginleştirmek amacıyla "süper değiştirilebilir tokenlar" olarak adlandırılan esnek NFT'ler için patent başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

Sony'nin yeni kripto para borsası, daha önce DeCurret adıyla bilinen ve 2022'de Amber Group tarafından satın alınan platformun temellerine dayanıyor. Ağustos 2023'te Sony'nin alt şirketi Quetta Web Co., platformun kontrolünü devralmıştı. Startale Labs'ın kurucusu ve CEO'su Sota Watanabe'nin, Sony'nin bu yeni girişiminde kilit bir rol üstleneceği belirtiliyor.

Japonya, Sony, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Japon devi Sony'den kripto hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:16:07. #1.11#
SON DAKİKA: Japon devi Sony'den kripto hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement