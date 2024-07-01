Japon devi Sony\'den kripto hamlesi

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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Sony, kripto para piyasasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yeniden markalanan WhaleFin platformu, artık S.BLOX adı altında kullanıcı dostu bir arayüz ve gelişmiş mobil uygulama sunacak. Bu girişim, Sony'nin kripto para ve Blockchain teknolojilerindeki etkinliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Sony Kripto Arenasında Yeni Dönemi Başlatıyor

Teknoloji devi Sony, kripto para piyasasına giriş yaparak dijital varlık dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz dönemde bünyesine kattığı WhaleFin platformunu baştan aşağı yenileyerek S.BLOX Co. adı altında özgün bir kripto para borsası oluşturmayı planlıyor.

Sony Group'un diğer iş kollarıyla entegre çalışacak olan yeni platform, kullanıcılara katma değerli kripto ticaret hizmetleri sunmayı hedefliyor. Kullanıcı dostu bir arayüz ve pratik bir mobil uygulama geliştirmeyi amaçlayan şirket, S.BLOX'un lansman tarihi konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.

Bu atılım, Sony'nin Web3 ekosistemindeki varlığını güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Geçen yıl Japon Blockchain şirketi Startale Labs ile iş birliği yaparak kendi halka açık Blockchain ağını kurma yolunda ilerleyen Sony, sektördeki etkisini artırmayı sürdürüyor.

Popüler oyun konsolu PlayStation'ın üreticisi olarak tanınan Sony, oyun dünyasını da unutmuyor. Şirket geçtiğimiz yıl, oyun içi varlıkların kullanımını zenginleştirmek amacıyla "süper değiştirilebilir tokenlar" olarak adlandırılan esnek NFT'ler için patent başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

Sony'nin yeni kripto para borsası, daha önce DeCurret adıyla bilinen ve 2022'de Amber Group tarafından satın alınan platformun temellerine dayanıyor. Ağustos 2023'te Sony'nin alt şirketi Quetta Web Co., platformun kontrolünü devralmıştı. Startale Labs'ın kurucusu ve CEO'su Sota Watanabe'nin, Sony'nin bu yeni girişiminde kilit bir rol üstleneceği belirtiliyor.