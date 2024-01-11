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Sony, PlayStation'in aktif kullanıcı sayısını açıkladı - Son Dakika
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Sony, PlayStation'in aktif kullanıcı sayısını açıkladı

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024 fuarında yer alan Sony, sunum sırasında PlayStation'in aralık ayında ulaştığı 123 milyon aktif kullanıcı sayısını paylaştı. Bu sayı, PlayStation için tüm zamanların rekorunu kırdı ve şirketin başarılı bir sonuç elde ettiğini gösterdi.

Sony, PlayStation\'in aktif kullanıcı sayısını açıkladı
11.01.2024 - 08:29,
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Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024, 12 Ocak tarihine kadar sürecek. Bu fuara katılan teknoloji şirketlerinden biri de Sony oluyor. Şirket, açıklamasında kadar birçok konuya yer verdi. Bu konulardan biri de aktif PlayStation kullanıcı sayısı oldu.

PlayStation, aralık ayında 123 milyon aktif kullanıcıya ulaştı!

CES 2024 fuarına katılan Sony, sunum sırasında PlayStation 5 kolu ile kontrol edilen arabadan karma gerçeklik gözlüğüne kadar pek çok konuya yer verdi. Bu açıklamalar arasında PlayStation aktif oyuncuları hakkında da ifadeler yer aldı.

Sony, PlayStation'in aktif kullanıcı sayısını açıkladı

Sunum sırasında aylık aktif PlayStation oyuncu sayısını paylaştı. Buna göre şirket, aralık ayında 123 milyon aktif oyuncu sayısına ulaştı. Bu sayı ise PlayStation'da oyun oynayan ve bu hizmetleri kullanan hesapların toplam sayısı sonucunda belirlendi.

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Bu sayıya sadece PS5 değil, PS4 kullanıcıları da dahil ediliyor. Bu aralık ayındaki aktif oyuncu sayısı ise PlayStation için tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu da şirketin 2023 yılında başarılı bir sonuç elde ettiğini gözler önüne serdi.

Öte yandan Sony, geçtiğimiz aylarda PlayStation 5 satışlarının 3 yılda 50 milyonu geçtiğini açıkladı. Ayrıca PS5 satışları geçtiğimiz yıllarda Xbox serisini de geçmeyi başardı. Bunların sonucunda ise rekorun kırılması şaşırtmayan bir durum.

Peki, siz PlayStation aktif kullanıcı sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Sony, PlayStation'in aktif kullanıcı sayısını açıkladı - Son Dakika


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