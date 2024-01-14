Sony, Aralık 2023\'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunlarını Açıkladı

Daha çok kamera sektöründe adı geçen Sony, oyun dünyasında da PlayStation konsolları ile varlık gösteriyor. Birkaç yılda bir piyasaya sürdüğü konsollar ile adından söz ettiren Sony, Aralık 2023'te en çok indirilen PlayStation oyunlarını paylaştı.

En çok indirilen PlayStation oyunları (Aralık 2023)

Sony, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation VR2, PlayStation VR ve ücretsiz oyunlar kategorileri için en çok indirilenler listelerini yayınladı. Buna göre PlayStation 5 listesinin zirvesinde Call of Duty: Modern Warfare 3 yer aldı.

En çok indirilen PlayStation 4 oyunu ise ABD/ Kanada bölgesinde Call of Duty: Modern Warfare 3, Avrupa'da ise EA SPORTS FC 24 oldu. Ücretsiz oyun tarafındaysa Fortnite, adını birinci sıraya yazdırmayı başardı. Listenin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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En çok indirilen PlayStation oyunlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PlayStation 5