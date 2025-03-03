Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

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TÜİK'in şubat ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur ve emeklinin 2 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Ocak ve şubat ayı enflasyon verilerine göre; memurların 2025 temmuz ayı zammı yüzde 6.41 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise temmuz ayı için yüzde 7.42'lik artışa hak kazandı.

03.03.2025 12:15
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Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39.05, aylık enflasyon ise yüzde 2.27 oldu. Yıllık enflasyon böylece Aralık 2021'den bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına indi.

İŞTE 2 AYLIK ENFLASYON FARKI

TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon rakamları ile birlikte 2 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. 2 aylık verilere göre (enflasyon farkı dahil) memurların 2025 Temmuz ayı zammı yüzde 6,41 oldu. İki aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise temmuz ayı için yüzde 7.42'lik artışa hak kazandı.

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

4 AYLIK VERİ BEKLENİYOR

TÜİK tarafından açıklanacak mart, nisan, mayıs ve haziran ayları, memur ve memur emeklisinin enflasyon farkında belirleyici olacak. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için toplu sözleşmeye göre yüzde 0.92 artması gerekiyor.

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

MEMURUN OCAK ZAMMI

Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 15,75 oranında artış yapılırken memur maaşları ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.55 oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları yeniden belirlenecek.

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti
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Son Dakika Ekonomi Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yelloz Kız:
    memurlar sürekli zam alırken enflasyon artmıyor nedense asgari ücrete zam yapılacağı zaman memurlar ayaklanıyor enflasyon artar vs diye.. 35 64 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Memur emeklisi  zam almadı. Size bu yazıyı kim yazdırdı 51 9 Yanıtla
  • Nevzat Torun:
    Halen zam diyorlar, yanlış terin kullanmayın. enflasyon farkı zam değildir. Verilen enflasyon farkı zaten 2-3 ayda eriyor. 41 4 Yanıtla
  • Murat Avci:
    memur emeklisi Hakk'ını arayacak inşallah verilmeyen haklarını ilk seçim de iktidara aileleri ile birlikte soracaktır..bu iktidarın memur emeklisinin haklarını çalışana yedirdiği ve iktidarda kalmak için 3600 günle 40 yaşındaki insanların emekli olmasına sebep olduğu ve bizim gibi 13600 gün prim ödeyen 36 yıl devletine gece gündüz hizmet eden emekli memurun hakknı vermemiştir.. 23 6 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Aman nekadar çok. Troller ner de 24 3 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    en fazla temmuz enflasyon fark toplamı %15 olur 18 0 Yanıtla
  • Hikmet Kartal:
    Verecekleri 1000 TL zam oda zaten eridi gitti hala emeklilerle dalga geçiyorlar. 14 1 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    700bin kamu iscisinin ocakta sozlesmesi doldu hala masadan birsey cikmadi..sendikalar top kosturuyo..iscilerin durumu belli olmazken memuru konusmak sizce nedir 4 9 Yanıtla
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