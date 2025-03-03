97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
Törende sinema sektörünün kamera önünde ve arkasında emek veren yıldızları bir araya geldi. Ana sunuculuğunu Conan O'Brien'ın üstlendiği törene damgasını vuran film Anora oldu. Toplam altı dalda aday gösterilen film, bunların beş tanesini kazandı.
Bu yılki törenin sürprizlerinden biri de Adrien Brody'nin 22 yıl sonra ikinci Oscar Ödülü'nü kazanması oldu. Brody 2003 yılında henüz 29 yaşındayken Piyanist filmiyle yine en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştı. Bu yıl da The Brutalist ile aynı ödüle değer görüldü.
Ünlü oyuncu, teşekkür konuşması sırasında çok heyecanlıydı... Bir ara gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Brody, konuşmasında uzun süredir birlikte olduğu hayat arkadaşı Georgina Chapman ve onun iki çocuğuna da teşekkür etti.
40 yılı aşkın kariyerinde ilk kez Oscar'a aday gösterilen Demi Moore ise törenden eli boş döndü. Ünlü oyuncu Oscar'ı genç meslektaşı Mikey Madison'a kaptırdı.
Wicked filmiyle en iyi kostüm tasarımı dalında Oscar kazanan Paul Tazewell, bu ödüle değer görülen ilk Afro Amerikalı olarak tarihe geçti.
İşte 97'nci Oscar Ödülleri'nde en iyiler:
Los Angeles'ta ocak ayında çıkan büyük yangında görev alan itfaiye görevlileri de törenin sürpriziydi... Sunucu Conan O'Brien'ın davetiyle sahneye çıkan itfaiye görevlileri konuklar tarafından ayakta alkışlandı. Los Angeles'ta ocak ayında çıkan büyük yangında görev alan itfaiye görevlileri de törenin sürpriziydi... Sunucu Conan O'Brien'ın davetiyle sahneye çıkan itfaiye görevlileri konuklar tarafından ayakta alkışlandı. O'Brien "Onlar birer kahraman" diyerek itfaiye görevlilerini sundu.
En iyi uzun metraj belgesel ödülünü kazanan No Other Land adlı filmin biri Filistinli diğeri İsrailli olan iki yönetmeni etkileyici bir teşekkür konuşması yaptı. 2019 ile 2023 yılları arasında çekimi tamamlanan filmin Filistinli yönetmeni Basel Adra, kısa süre önce bir kızı olduğunu ve onun hayatının kendisininki gibi olmayacağını umduğunu söyledi.
Filmin, Filistinli kardeşlerinin uzun yıllardır katlandığı acı gerçeği yansıttığı belirten Adra (Dünyayı adaletsizliği durdurmak ve Filistin halkının etnik temizliğini durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.
No Other Land'in İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise "Basel'e baktığımda kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz" diye konuştu. Ben özgür yaşarken Basel'in hayatını kontrol edemediği yasalar altında yaşıyor" diye sürdürdü sözlerini. Abraham, ABD'nin dış politikasının da bu konuda olumlu gelişmeleri engellediğini söyledi.
Abraham "Basel halkı gerçekten özgür ve güvendeyse benim halkım gerçekten güvende olabilir. Başka bir yol var. Yaşam için, yaşayanlar için çok geç değil" diyerek tamamladı sözlerini.
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