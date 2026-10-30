Erzurum-Rize yolunda Dallıkavak Tüneli'yle 9 kilometrelik kesim 31 Ekim'de açılacak - Son Dakika
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Erzurum-Rize yolunda Dallıkavak Tüneli'yle 9 kilometrelik kesim 31 Ekim'de açılacak

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Erzurum-Rize yolunda Dallıkavak Tüneli\'yle 9 kilometrelik kesim 31 Ekim\'de açılacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize yolundaki Dallıkavak Tüneli ile 9 kilometrelik kesimin 31 Ekim Cumartesi açılacağını duyurdu. Tünel, kar ve buzlanma kaynaklı aksamaları önleyip güvenli ulaşım sağlayacak, seyahat süresi 20 dakikadan 5 dakikaya inecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum- Rize yolu üzerinde yapımı tamamlanan Dallıkavak Tüneli ile toplam 9 kilometrelik kesimin, 31 Ekim Cumartesi günü hizmete açılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize Yolu üzerinde hayata geçirilen Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi'ndeki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimin 31 Ekim Cumartesi günü hizmete açılacağını duyurdu. Erzurum'un, Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Uraloğlu, "Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında inşa ettiğimiz Dallıkavak Tüneli ile özellikle kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanı sunacağız" ifadelerini kullandı.

Dallıkavak Tüneli'nin 3 bin 105 metre uzunluğunda, çift tüplü olarak inşa edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, tünelin yanı sıra bağlantı yollarının 5,9 kilometrelik bölümünde çalışmaların tamamlandığını kaydetti. Uraloğlu, "3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimi hizmete açmaya hazırlanıyoruz. 21,3 kilometrelik kesimde ise çalışmalara devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

'8 KESKİN VİRAJ DEVRE DIŞI KALACAK'

Dallıkavak Tüneli ile mevcut yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselttiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi'ni içeren mevcut güzergahın yerine daha düşük kotta yeni bir geçiş sağladıklarını ifade etti. Uraloğlu, "Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergahı 190 metre daha düşük kota taşıdık. Böylece özellikle ağır kış şartlarında sürücülerimizin karşılaştığı ulaşım güçlüklerini önemli ölçüde azaltacağız" dedi.

'SEYAHAT SÜRESİ 5 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Projenin sağlayacağı ekonomik ve çevresel kazanımlara da değinen Bakan Uraloğlu, "Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergahı 4,6 kilometre kısaltarak seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz. Yıllık 76,7 milyon lira zamandan, 27 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık bin 334 ton azaltacağız" ifadelerini kullandı.

'ERZURUM-RİZE YOLU 52 KİLOMETRE KISALACAK'

Dallıkavak Tüneli'nin, 2018 yılında hizmete açılan Ovit Tüneli ve yapımı devam eden Kırık Tüneli ile birlikte Erzurum-Rize güzergahının önemli parçalarından birini oluşturduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Erzurum-Rize yolunun tamamında yürüttüğümüz çalışmalarla Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan ulaşım aksını güçlendiriyoruz. Mevcut durumda 248 kilometre olan güzergahı, tüm çalışmalarımızın tamamlanmasıyla 52 kilometre kısaltarak 196 kilometreye indireceğiz. Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforu sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Erzurum-Rize yolunda Dallıkavak Tüneli'yle 9 kilometrelik kesim 31 Ekim'de açılacak - Son Dakika
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