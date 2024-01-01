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Horizon Serisinde Yeni Bir MMORPG Oyunu Geliştiriliyor - Son Dakika
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Horizon Serisinde Yeni Bir MMORPG Oyunu Geliştiriliyor

Horizon serisinde geçen yeni bir devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu (MMORPG) ile ilgili ayrıntılar internette ortaya çıktı. Oyunun kod adı "Project Skyline" olan ve başlangıçta "Project H" olarak bilinen bu oyunun geliştirilmekte olduğu doğrulandı. Oyunun adının muhtemelen "Land of Salvation" olacağı belirtilirken, geliştirme çalışmalarının 140 kişilik bir ekip tarafından yürütüldüğü ortaya çıktı. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunun PC ve mobil platformlarda yayınlanması planlanıyor. Sony ile yapılan stratejik ortaklık da oyunun ilgi çekici bir katman eklediği belirtiliyor.

Horizon Serisinde Yeni Bir MMORPG Oyunu Geliştiriliyor
01.01.2024 - 20:28,
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Horizon serisinde geçen yeni bir devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu (MMORPG) ile ilgili ayrıntılar internette ortaya çıktı. Şu anda kod adı "Project Skyline" olan oyun başlangıçta "Project H" olarak biliniyordu. Video oyun araştırmacısı Kurakasis tarafından keşfedilen bir dizi iş ilanına göre, MMORPG'nin geliştirilmekte olduğu doğrulanmış görünüyor.

Horizon MMORPG oyunu, 140 kişilik bir ekiple geliştiriliyor

İş ilanlarından elde edilen bilgiler, oyunun muhtemelen "Land of Salvation" olarak adlandırılacağını gösteriyor. Kurakasis, bulgularını paylaşmak için Twitter'a girdi ve bir NCSoft çalışanının LinkedIn'de Horizon oyunlarını anımsatan bir kod adı logosu içeren bir iş ilanı yayınladığını belirtti. Geliştirme çalışmaları yaklaşık 140 kişi tarafından yürütülüyor.

Everything I have found about Horizon MMO (MMORPG to be precise):

The game is now essentially confirmed to be in development, as an NCSoft employee posted a job listing on LinkedIn with a codename logo stylized similarly to the logo of Horizon games.

– It's developed under the… pic.twitter.com/Xykp1sp1o3

— Kurakasis (@Kurakasis) December 31, 2023

Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunun hem PC hem de mobil platformlarda yayınlanması planlanıyor gibi görünüyor. Mevcut iş ilanlarında PlayStation 5 versiyonundan bahsedilmemesi dikkat çekiyor. Beklenen lansman tarihi, 2024 sonu, 2025 başına işaret ediyor.

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NCSoft'un birkaç hafta önce duyurduğu Sony ile stratejik ortaklığı, bu açıklamaya ilgi çekici bir katman ekledi. Ortaklık, mobil oyunlar da dahil olmak üzere çeşitli küresel iş alanlarında işbirliğine odaklanarak konsolların ötesine geçmeyi ve PlayStation'ın erişimini daha geniş bir kitleye yaymayı amaçlıyor. Ortaklığın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken, şirketler NCSoft'un teknolojik uzmanlığından ve Sony'nin eğlence alanındaki küresel liderliğinden yararlanmak istediklerini ifade ettiler.

Horizon Serisinde Yeni Bir MMORPG Oyunu Geliştiriliyor

Sızıntı, Sony'nin Horizon evreninde geçen bir MMO'nun NCSoft'ta çalışmakta olduğunu öne süren önceki bir haberle de onaylanıyor. Ayrıca NCSoft'un "Land of Salvation" (Kurtuluş Diyarı) adlı bir oyun için bir alan adı kaydettirmiş olması, bunun yaklaşmakta olan Horizon MMORPG'sinin resmi adı olabileceği söylentilerine yol açtı.

Horizon: Zero Dawn ve Forbidden West'i oynadıysanız, evreninin bir MMORPG için ne kadar müsait olduğunu kestirmek mümkün. Böyle bir oyun eğer ücretsiz olarak yayınlanırsa, oynaması pek zevkli olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Horizon Serisinde Yeni Bir MMORPG Oyunu Geliştiriliyor - Son Dakika


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