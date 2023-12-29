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PlayStation 5 Slim: Özellikler, Boyutlar ve Fiyat - Son Dakika
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PlayStation 5 Slim: Özellikler, Boyutlar ve Fiyat

Sony'nin en güncel oyun konsolu PlayStation 5, yeni Slim versiyonuyla karşımıza çıkıyor. PS5 Slim, orijinal PS5'e göre daha küçük boyutlara sahip olup, diskli ve disksiz versiyonları bulunmaktadır. Donanımsal olarak ise PS5 ve PS5 Slim arasında büyük bir fark bulunmamaktadır. Tasarımında ise bazı değişiklikler yapılmış olup, fiyatları da standart PS5 ile aynıdır.

PlayStation 5 Slim: Özellikler, Boyutlar ve Fiyat
29.12.2023 - 00:28,
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Sony'nin en güncel oyun konsolu PlayStation 5 güncellendi. Yeni PlayStation 5 Slim ofisimize geldi. Videomuzda PlayStation 5 Slim kutudan çıkıyor. Biz de PlayStation 5 ile PlayStation 5 Slim modellerini karşılaştırıyoruz. Bakalım PS5 vs PS5 Slim kazananı kim olacak!

PlayStation 5 vs PlayStation 5 Slim! Kazanan kim!

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PS5 vs PS 5 Slim: Boyutlar

Sony'nin belirttiği boyutlara baktığınızda yeni PS5'in gerçekten de orijinalinden daha küçük olduğunu görüyoruz. Hem diskli hem de disksiz Slim versiyonlar, Slim olmayan ilk kasaya göre yüzde 30 daha ufak boyutlara sahip.

PlayStation 5 Slim: Özellikler, Boyutlar ve Fiyat

Diskli PS5: 104 mm (yükseklik) x 390 mm (genişlik) x 260 mm (derinlik) boyutlarına sahip.

Diskli PS5 Slim: 96 mm x 358 mm x 216 mm boyutlarına sahip.

Bizim video için temin ettiğimiz sürüm PS5 Slim Digital versiyon. O yüzden diskli versiyona göre daha ince. Peki ilk çıkan digital sürüm ile Slim digital arasındaki boyut farkları neler?

PS5 Digital sürüm: 92mm x 390mm x 260mm

PS5 Slim Digital sürüm: 80mm x 358mm x 216mm

PlayStation 5 Slim tanıtıldı

PS5 vs PS 5 Slim: Donanım

PS5 ve PS5 Slim arasında ise donanımsal çok bir fark bulunmuyor. Normal PS5 sürümünde 7nm üretim teknolojisiyle üretilen işlemci, Slim modelinde 6 nm üretim teknolojisiyle güncellenmiş. Tabii işlemcide kullanılan soğutma tasarımında da iyileştirmeler var.

Özelliklerde gözükebilecek en büyük fark ise depolama tarafında. Donanımsal açıdan göze çarpan ilk (hatta tek) fark ise 825 GB yerine 1TB depolama alanına sahip olması. Bu sayede oyunculara 181GB daha fazla alan kalıyor.

PS5 vs PS5 Slim: Tasarım

Orjinal Playstation 5 ile kıyasladığımız PS5 Slim'in tasarımında bazı değişiklikler söz konusu. Konsolun tornavida kullanmadan kolaylıkla sökülebilen yeni disk sürücüsü, alt tarafı mat üst tarafı parlak olan iki parçalı kapağı dikkat çekiyor.

PS5 vs. PS5 Slim: Fiyat

Sony, PS5 Slim ile beraber fiyatta bir indirime gitmedi. Disk sürücülü PS5 Slim standart PS5 gibi 499 dolara satılacak, disk sürücüsü olmayan PS5 Slim ise 449 Dolara satılacak.

Kaynak: Shiftdelete
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