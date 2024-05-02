PlayStation Plus Mayıs Ayı Oyunları: EA Sports FC 24 ve Ghostrunner 2 - Son Dakika
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Teknoloji

PlayStation Plus Mayıs Ayı Oyunları: EA Sports FC 24 ve Ghostrunner 2

PlayStation Plus Mayıs Ayı Oyunları: EA Sports FC 24 ve Ghostrunner 2

Sony, Mayıs ayında PlayStation Plus kullanıcılarına dört büyük oyun sunacak. EA Sports FC 24 ve Ghostrunner 2 gibi oyunlar kütüphaneye eklenecek. Ayrıca Tunic adlı bağımsız bir oyun da ücretsiz olarak sunulacak. PlayStation Plus aboneleri, bu yeni oyunları 2 Mayıs'tan itibaren kütüphanede görebilecek.

02.05.2024 13:15
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Sony, Mayıs ayında PlayStation Plus kullanıcılarına dört büyük oyun sunacak. Önümüzdeki günlerden itibaren kütüphaneye eklenecek oyunlar arasında EA Sports FC 24 ve Ghostrunner 2 bulunuyor. İşte PlayStation Plus Mayıs oyunları.

PlayStation Plus Mayıs'ta EA Sports FC 24 ve fazlasını alıyor

FIFA'nın yerini alan EA Sports FC 24, Mayıs ayı itibarıyla PS Plus'ta erişilebilir olacak. Oyun, kapsamlı futbol yapısı ve lisanslı takım ve lig zenginliğiyle FIFA deneyimini devam ettiriyor. Futbolseverler, PS5 ve PS4'te bu oyunu deneyimleyebilecek.

PlayStation Plus Mayıs Ayı Oyunları: EA Sports FC 24 ve Ghostrunner 2

Mayıs ayında PS Plus'a gelen bir diğer yeni oyun ise Ghostrunner 2 olacak. Cyberpunk tarzı bir aksiyon deneyimi vadeden Ghostrunner 2; hızlı parkur ve yakın dövüş özellikleriyle ön plana çıkıyor. Oyun, daha ölümcül düşmanlar ve aksiyonlu senaryosuyla dikkat çekiyor.

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Bağımsız oyunların başında yer alan Tunic de Mayıs ayı itibarıyla PS Plus'ta ücretsiz olacak. The Legend of Zelda serisinden ilham alan Tunic; maceralı dünyası ve dikkat çeken hikayesiyle merak uyandırmayı başarıyor. Bulmaca ve retro türünü seven kullanıcıların kaçırmamasını tavsiye ediyoruz.

EA Sports FC 24 (17 Haziran'a kadar) – PS5, PS4

Tunic – PS5, PS4

Ghostrunner 2 – PS5

Destiny 2: Lightfall – PS5, PS4

PlayStation Plus abonelerinin, bu yeni oyunları 2 Mayıs'tan itibaren kütüphanede görecek. Öte yandan Immortals of Aveum, Minecraft Legends, and Skul: The Hero Slayer gibi Nisan ayında eklenen oyunları 6 Mayıs'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji PlayStation Plus Mayıs Ayı Oyunları: EA Sports FC 24 ve Ghostrunner 2 - Son Dakika

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