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Naughty Dog, The Last of US Part 2 Remastered'ı 19 Ocak'ta piyasaya sürüyor - Son Dakika
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Naughty Dog, The Last of US Part 2 Remastered'ı 19 Ocak'ta piyasaya sürüyor

Naughty Dog, The Last of US Part 2 Remastered'ı 19 Ocak'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geliştirici, kısa süre önce attığı bir tweet ile oyunun PlayStation 4 versiyonuna sahip olan oyuncular için yükseltme sürecini detaylandırdı ve onlara cüzi bir ücret karşılığında PlayStation 5'teki oyunu deneyimleyebilme fırsatı sundu. The Last of US Part 2 Remastered 'ın fiyatı 10 dolar olarak belirlendi. Dijital yükseltme ücreti ABD doları cinsinden belirtilirken, fiyatın ülkeye göre değişebileceği belirtiliyor. Oyunun fiziksel bir kopyasına sahip olan oyuncuların remaster'ı talep etmeden önce diski takmaları gerekecek ve her oynamak istediklerinde bunu yapmaları gerekecek. Remastered sürümün öne çıkan bir özelliği de No Return adlı yeni bir roguelike hayatta kalma modunun sunulması. Bu mod, her biri farklı ödüller sunan bir dizi karşılaşma boyunca gezinen birden fazla oynanabilir karakter içeriyor.

Naughty Dog, The Last of US Part 2 Remastered\'ı 19 Ocak\'ta piyasaya sürüyor
07.01.2024 - 00:30,
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Naughty Dog, The Last of US Part 2 Remastered'ı 19 Ocak'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geliştirici, kısa süre önce attığı bir tweet ile oyunun PlayStation 4 versiyonuna sahip olan oyuncular için yükseltme sürecini detaylandırdı ve onlara cüzi bir ücret karşılığında PlayStation 5'teki oyunu deneyimleyebilme fırsatı sundu.

The Last of US Part 2 Remastered 'ın fiyatı 10 dolar olarak belirlendi

Naughty Dog'a göre, PS5 için The Last of US Part 2 Remastered'a yükseltme, yalnızca PlayStation Store üzerinden temin edilebilen 10 dolarlık bir fiyat etiketiyle geliyor.

Wondering how the $10 USD upgrade for #TLOU2Remastered works?

Just go to PS Store once the game launches on January 19 to upgrade. Owners of PS4 disc copies must insert them into their PS5 with a disc drive to download and play the digital version. Price may vary by country. pic.twitter.com/9mXoKUNjgN

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 5, 2024

Dijital yükseltme ücreti ABD doları cinsinden belirtilirken, fiyatın ülkeye göre değişebileceği belirtiliyor. Oyunun fiziksel bir kopyasına sahip olan oyuncuların remaster'ı talep etmeden önce diski takmaları gerekecek ve her oynamak istediklerinde bunu yapmaları gerekecek.

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The Last of US Part 2 Remastered, doğal 4K desteği ve performans modunda 4K yükseltme ile geliştirilmiş grafikler de dahil olmak üzere bir dizi iyileştirmeye sahip. Naughty Dog ayrıca oyunu PS5'in DualSense kontrol cihazının özelliklerinden yararlanacak şekilde optimize ederek daha sürükleyici bir oyun deneyimi vaat ediyor.

Remastered sürümün öne çıkan bir özelliği de No Return adlı yeni bir roguelike hayatta kalma modunun sunulması. Bu mod, her biri farklı ödüller sunan bir dizi karşılaşma boyunca gezinen birden fazla oynanabilir karakter içeriyor.

Naughty Dog, The Last of US Part 2 Remastered'ı 19 Ocak'ta piyasaya sürüyor

Karşılaşma türleri arasında Saldırı, Ele Geçirme, Tutma ve Avlanma yer alıyor ve her biri oyuncuların üstesinden gelmesi için çeşitli zorluklar sunuyor. No Return, oyuna ekstra bir yoğunluk katan altı güçlü boss'tan biriyle yüzleşerek sona eriyor.

Oyunda ayrıca Jackson Dance, Boar Hunt ve Sewers adlı üç kesilmiş bölümün eklenmesi ve geliştirme sürecine ilişkin bilgiler veren geliştirici yorumları da yer alıyor.

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Ayrıca, oyuncular yeni kıyafetlerin ve gitar serbest oyun modunun keyfini çıkararak genel oyun deneyimine yeni unsurlar ekleyebilecekler. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, PlayStation 4, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Naughty Dog, The Last of US Part 2 Remastered'ı 19 Ocak'ta piyasaya sürüyor - Son Dakika
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