Şubat 2024\'te Çıkacak Yeni Oyunlar

Oyun sektörü, her geçen gün birbirinden heyecan verici yeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda önümüzdeki ay da birçok yapımın piyasaya sürülmesi bekleniyor. İşte Şubat 2024'te çıkış yapacak yeni oyunlar…

Yeni çıkacak oyunlar (Şubat 2024)

Önümüzdeki ay çıkış yapacak oyunlara baktığımızda Suicide Squad: Kill the Justice League göze çarpıyor. 2 Şubat'ta piyasaya sürülecek aksiyon-macera türündeki yapım, Epic Games'in yanlışlıkla ücretsiz dağıtmasıyla gündem olmuştu. Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı Suicide Squad: Kill the Justice League oyunu, PS5, Xbox Series X/S, PC platformlarında oynanabilecek.

Diğer dikkat çeken yapımlarsa Tomb Raider 1-3 Remastered, Mario vs. Donkey Kong, Open Roads, Star Wars: Dark Forces Remaster ve Final Fantasy VII Rebirth oldu. Geri kalan tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Şubat 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar şu şekilde sıralandı;