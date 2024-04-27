Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü - Son Dakika
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Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü

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Iraklı sosyal medya fenomeni Om Fahad, Bağdat'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından aracının içindeyken vurularak hayatını kaybetti. Irak İçişleri Bakanlığı, olayın aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurdu.

27.04.2024 12:32  Güncelleme: 12:53
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Sosyal medya platformu TikTok'ta yüzbinlerce takipçisi olan ünlü Iraklı fenomen Om Fahad, dün Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü.

FAİLLER ARANIYOR

Irak İçişleri Bakanlığı, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'ın Zayouna bölgesinde sosyal medyada tanınan bir kadının kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesi olayının aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurdu" ifadelerini kullandı. Bakanlık, yerel medyaya yansıyan 'failin gözaltına alındığı' haberlerin doğru olmadığını belirterek soruşturmanın halen devam etmekte olduğu ifade etti.

Ünlü TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü

IRAKLI BARBİE OLARAK ANILIYORDU

Görgü tanıkları, Om Fahad'ın evinin önünde aracının içindeyken motosikletli bir kişi tarafından ateşli silahla öldürüldüğünü belirtti. Fahad, geçen yıl 'genel ahlaka' uygun olmayan videolar paylaştığı için 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel basın, Om Fahad'ın başka bir sosyal medya fenomeni olan Dalia Naeem arasında gerginlik olduğunu vurguladı. Dalia Naeem, geçirdiği estetik ameliyatlar sebebiyle Iraklı Barbie olarak adlandırılıyordu.

Ünlü TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü - Son Dakika

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