AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, daha önce 562 bin TL'lik Rolex saatiyle gündeme gelmişti. Şimdi ise yaklaşık 2 milyon lira değerindeki Audemars Piguet Royal Oak saatiyle görüntülendi. Bu durum, lüks tüketim tartışmalarını alevlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce bu tür davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

27.04.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 562 bin TL'lik Rolex saatiyle gündeme gelmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Yenişehirlioğlu, gelen tepkiler üzerine paylaşımı silmiş ve, "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" açıklaması yapmıştı. Bahadır Yenişehirlioğlu bu kez de yaklaşık 2 milyon lira değerindeki Audemars Piguet Royal Oak saatiyle görüntülendi.

AK Parti'de İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmasıyla başlayan olaylar zinciri AK Partili Yenişehirlioğlu'nun 562 bin TL değerindeki saatiyle devam etmiş ve lüks tüketim tartışmaları alevlenmişti.

Yaşanan tartışmaların ardından paylaşımını silerek açıklama yapan Yenişehirlioğlu, "Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerimize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile twitter'da görülüyor. Oysa paylaşımım Instagram'da duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

562 bin TL'lik saatiyle tepki çekmişti: Yenişehirlioğlu'nun kolunda bu defa da 2 milyon liralık saat görüntülendi

BU DEFA DA 2 MİLYON LİRALIK SAATLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan bu saat krizine bir yenisi daha eklendi. Yenişehirlioğlu'nun bir kitabı imzalarken kolunda görülen saatin 2 milyon lira değerindeki Audemars Piguet Royal Oak olduğu görüldü.

562 bin TL'lik saatiyle tepki çekmişti: Yenişehirlioğlu'nun kolunda bu defa da 2 milyon liralık saat görüntülendi

İŞTE SÖZ KONUSU SAAT

562 bin TL'lik saatiyle tepki çekmişti: Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle görüntülendi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada, "Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz, siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, makam, kültür ve unvan dağıtmak için de yapmıyoruz. Hangi konumda olursak olalım hepimiz bu makamlarda milletimize ve Türkiye'ye aşkla hizmet etmek için bulunuyoruz." ifadelerini kullanarak uyarıda bulunmuştu.

"İSTENMEYEN SONUÇLARA YOL AÇACAK DAVRANIŞLARDAN KAÇININ"

Öte yandan tartışma konusu olan bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle kulislerde dolaşan iddialara göre AK Parti grup yönetimi milletvekillerine uyarıda bulunmuş ve, "Hepimiz kamuoyu önünde olan insanlarız. Milletvekili arkadaşlarımıza daha dikkatli olmalarını söylüyoruz. Giyim kuşamdan yemeden içmeye, her konuda hassas olmalarını istiyoruz. Herkes şu anda sizi izliyor. O sebeple attığınız her adım yanlış anlaşılmaya müsait olabilir. Siz samimi olsanız bile, yanlış algılanacaktır. Bu sebeple çok özenli olun. İstenmeyen sonuçlara yol açacak davranışlardan kaçının." sözleriyle çağrı yapılmıştı.

Bahadır Yenişehirlioğlu, Audemars Piguet, AK Parti, Rolex, Gündem, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sivet Ok: Madem gözünüze batıyor buyurun size 20 katı daha pahalı olan saatim de var der gibi. 231 3 Yanıtla
  • Ekrem Korkmaz: 120 milyar dolar dış borç ödememiz var acil ödenmesi gereken ,bu oldumu şimdi …millet geçinemiyor 116 8 Yanıtla
    Sivet Ok: Parası olan konuşturuyor. Nedense hep paralılar yönetimde. Parasızlara yönetimde yer yok. Başarılı olsa zaten zengin olurdu der gibi... 149 2 Ömer Özen: ekrem borc onu ilgilendirmez borc seni beni ilgilendirir daha fazla vergi daha az maas alirsin gecim derdin biraz daha fazlalasir yuku gene dar gelirli sırtlanir kardes 16 1
  • Mustafa Ergün: Böyle devam edin milyonluk saatler millet perişan 64 3 Yanıtla
  • Ziya Öner: Abartmayın o kadar alt tarafı Emeklinin ancak 17 yıllık maaşına denk geliyor o kadarda olsun koskoca vekil , emeklide ağlayacağına biriktirsin 17 yıl taksın çok mu zor sanki padişahım çok yaşa! 16 4 Yanıtla
    Sivet Ok: Ziya sen iyi misin ? ! 18 1
  • Necati Kaya: Ağam bizimle dalga geçiyir. 8 1 Yanıtla
  • Serkan Basar: şimdi ülke neden ekonomik olarak zor durumda anladınmı kardeşim 7 2 Yanıtla

16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
15:04 Verdiği yanıt da bomba Ali Koç’a sorulan soru Divan Kurulu’na damga vurdu Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu
14:52 Gaddar dizisi Adnan Oktar’ı unutmadı Örgütün kirli yüzü anlatılacak Gaddar dizisi Adnan Oktar'ı unutmadı! Örgütün kirli yüzü anlatılacak
14:43 Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu’nu da isyan ettirdi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi
14:35 AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde
14:15 Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
12:27 Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı Bakan Şimşek’ten açıklama var Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 16:16:51. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement