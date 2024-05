İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı

Dünya

İranlı ünlü yönetmen Mohammad Rasoulof, yeni filmi Kutsal İncir Tohumu'nun (The Seed of the Sacred Fig) Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala, İran'da ekiz yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı.

EuroNews'te yer alan habere göre; para cezasına da çarptırılan yönetmenin mal varlığına el konulacak.

Rasoulof'un avukatı X'te yaptığı açıklamada, mahkemenin Rasoulof'un film ve belgesellerini "ülkenin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla gizli anlaşma örnekleri" olarak bulduğunu söyledi.

CANNES'DAN ÇEKİLMESİ İÇİN VBASKI YAPILIYOR

52 yaşındaki film yapımcısı, yıllardır otoriter rejimin hedefindeydi. Bu cezanın zamanlaması yönetmenin ve Cannes Film Festivali'nin filmi festivalden tamamen çıkarma girişimi olarak görülüyor.

Filmin prömiyeri öncesinde yönetmenin yapım ekibi İran hükümetinin baskısıyla karşı karşıya kalmıştı. Avukatına göre, bazı oyuncular da yetkililerden Rasoulof'a filmi festivalden çekmesi için baskı yapmalarını istediklerini iddia etti.

KUTSAL İNCİR TOHUMU'NUN KONUSU NE?

Kutsal İncir Tohumu, Tahran'daki Devrim Mahkemesi'nde görevli bir yargıcın son yıllarda ülkeyi kasıp kavuran protestoların etkisiyle uğraşmasını ve silahı kaybolunca paranoyaklaşmasını konu alıyor.

İran Bağımsız Sinemacılar Birliği yaptığı açıklamada yönetmene verilen son cezayı eleştirdi.

77. Cannes Film Festivali 14 Mayıs'ta başlayacak ve 25 Mayıs'a kadar sürecek.