Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı

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Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş, eski hocası Slaven Bilic'e teklif yaptı. Hırvat teknik adam ise düşünmek için süre istedi.

01.06.2024 13:51
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Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta, rota tanıdık bir isme çevrildi. Siyah beyazlılar, eski teknik direktörü Slaven Bilic'i gündemine aldı.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Germanijak'ın haberine göre; Beşiktaş geçtiğimiz hafta Bilic ile temasa geçti. Tecrübeli teknik adamın henüz net bir cevap vermediği ve siyah beyazlı yönetimden süre istediği belirtildi.

Haber detayında Hırvat hocanın Beşiktaş'ın teklifini kabul etse bile siyah beyazlıların tazminat ödemeye yanaşmayacağı kaydedildi.

Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic\'e teklif yaptı

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Son Dakika Spor Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu: Umut fakirin ekmeği. Beşiktaş Şenol-Sergen-Biliç. Fenerbahçe Arap ismail- portekizliler çevirip çevirip deniyorlar. Sandıktan eskileri çıkarıp tozunu silip yağlayıp kullanıyorlar. Şampiyon yine Galatasaray yine Galatasaray. Bunların da işi zor be yaa. 10 8 Yanıtla
    ferhat eser: ender gese büyük kulüp değildir 4 0
  • Fayton Faytoncu: Morinyo morinyo deyip 47 milyon euroya fenere kitlediniz)) bilice dustunuz simdi . 7 2 Yanıtla
  • KORAY DUYAR: bu yönetimden hiç bi şey olmaz mayısta havlu atarız yine 3 1 Yanıtla
  • ferhat eser: uefa kupasını kaldırmak istiyoruz ama doğru adam bilic değil bu yoldan acilen dönün 1 1 Yanıtla

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