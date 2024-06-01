Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülendi - Son Dakika
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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Kenan Doğulu\'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülendi

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çifti, Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülendi.

01.06.2024 13:00
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Geçtiğimiz haftalarda Ali Can Ayyıldız ile yollarını ayıran şarkıcı Zeynep Bastık, gönlünü oyuncu Serkay Tütüncü'ye kaptırdı. Geçtiğimiz günlerde birlikte oyun izlemeye giden ikili, dün akşam da Kenan Doğulu'nun doğum günü partisine katıldı.

PARTİDE AŞKA GELDİLER

İstanbul'da düzenlenen doğum günü partisine ünlü isimler akın ederken isimleri bir süredir aşk dedikodusuna karışan Serkay Tütüncü ile Zeynep Bastık çifti de boy gösterdi. Parti boyunca eğlenceli dakikalar geçiren ikili, bir ara öpüşürken görüntülendi. Aşklarını ilan eden çiftin o anları da Editci Abla hesabından yayınlandı. Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastıkın ilişkisi Chaplin oyununu birlikte izlemeye gitmeleriyle ortaya çıkmıştı.

Survivor ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve yarışmadan sonra birçok dizi ile film projesinde yer alan Serkay Tütüncü, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde rol alıyor.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

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Son Dakika Magazin Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülendi - Son Dakika
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