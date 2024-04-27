Kızılcık Şerbeti Dizisinde Oğuz Murat Aci'nin Ölümüne Gönderme Yapıldı - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti Dizisinde Oğuz Murat Aci'nin Ölümüne Gönderme Yapıldı

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Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın faili olan 17 yaşındaki firari T.C.'yi yurtdışına kaçıran anne Eylem Tok'a gönderme yapıldı. Dizide, bir kişinin ölümüne neden olan olayın ardından kaçan anne, Kıvılcım karakteri tarafından eleştirildi. Sahne sosyal medyada gündem oldu ve izleyiciler tarafından ders verici nitelikte bir gönderme olarak değerlendirildi.

27.04.2024 13:54  Güncelleme: 13:58
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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın faili 17 yaşındaki firari T.C.'yi yurtdışına kaçıran anne Eylem Tok'a gönderme yapıldı.

BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUP KAÇIYOR

Dizide Ömer'in oğlu Metehan, babasının hediye ettiği lüks arabasını yarışta kaybederek Ateş'e veriyor. Arabayla gezmeye çıkan Ateş ise ormanlık alanda giderken bozulan aracı tamir etmeye çalışan insanlara çarpıyor. Olay yerinde bir kişi hayatını kaybederken Ateş de annesiyle birlikte yurt dışına kaçıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinden çok konuşulacak Eylem Tok göndermesi

"OĞLUNUZU BİR NEFRET OBJESİ HALİNE GETİRDİNİZ"

Dizide Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım karakteri ise programında anneye seslenerek şunları söylüyor: "Her anne baba evladını korumak ister. Ama anne baba olmak adaletsiz olmak değildir ve olmamalıdır. Birinin canı yanarken bu başkasının yanına kar kalmamalıdır. Bir çocuk bir kazaya karışmış ve çok büyük bir kazaya sebep olmuş. Çocuğunu kurtarmaya çalışarak ona iyilik yapmaya çalışan anneye sesleniyorum 'Oğlunuzun hayatını mahvettiniz. Onu bir nefret objesi haline getirdiniz. Bir kazayı cinayete dönüştürdünüz. Bu olayda tek suçlu kişi sizsiniz."

Kızılcık Şerbeti dizisinden çok konuşulacak Eylem Tok göndermesi

İZLEYİCİLER SESSİZ KALMADI

Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Eylem Tok olayının yeniden gündeme gelmesinden dolayı ekibi tebrik eden izleyiciler "Ders verici nitelikte gönderme yapıldı" dedi.

Kızılcık Şerbeti dizisinden çok konuşulacak Eylem Tok göndermesi

EYLEM TOK OLAYINDA NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü ise yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un, 17 yaşındaki oğlu T.C. çıktı. Eylem Tok ve oğlunun olay gecesinde Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı. Ülkenin gündemine oturan anne ve oğlu daha sonra ABD'ye kaçmış hatta gezdikleri esnada gülerken görüntülenmişlerdi.

Kızılcık Şerbeti dizisinden çok konuşulacak Eylem Tok göndermesi
Kızılcık Şerbeti dizisinden çok konuşulacak Eylem Tok göndermesi

Eylem Tok, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti Dizisinde Oğuz Murat Aci'nin Ölümüne Gönderme Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti Dizisinde Oğuz Murat Aci'nin Ölümüne Gönderme Yapıldı - Son Dakika
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