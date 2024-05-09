"Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü - Son Dakika
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"Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü

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Adana'da kızının, eski sevgilisi Arda Demirci tarafından şantaj edilmesine öfkelenen baba, Demirci'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kızının Demirci tarafından 'Eğer beni terk edersen seni rezil ederim' şeklinde tehdit edildiğini belirten baba, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

09.05.2024 09:54  Güncelleme: 09:59
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Sokakta tartıştığı Arda Demirci'yi (19), av tüfeğiyle öldüren Mehmet Akkel (54) tutuklandı. Akkel'in, kızı İ.A.'nın (19) Demirci'den ayrılmak istemesi üzerine "Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim" diyerek tehdit edilmesi sonrası cinayeti işlediği öğrenildi.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Olay, 7 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A., aynı mahallede oturan sevgilisi Arda Demirci'den bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi. Çift arasında başlayan tartışma nedeniyle çıkan kavgada İ.A.'nın babası Mehmet Akkel, evden aldığı av tüfeğiyle Demirci'ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demirci yere yığılırken, baba ise olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akkel ise cinayette kullandığı tüfekle polise teslim oldu.

'Elimde fotoğrafların var' şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü

"SENİ REZİL EDERİM"

Genç kızın, ayrılmak istemesi üzerine Demirci'nin, durumu kabullenemeyip, "Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim" diyerek şantaj yaptığı, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. İ.A.'nın durumu ailesine anlatması üzerine annesi M.A. ile babası Mehmet Akkel'in, Demirci ile görüşerek, kızını rahat bırakmasını istediği belirtildi. Demirci'nin ise bu teklifi reddedip, şantajını sürdürdüğü öne sürüldü.

'Elimde fotoğrafların var' şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü

AKKEL TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Mehmet Akkel, ifadesinde, "Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim. O sırada sokaktan geçerken, evimin önünde durup bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akkel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
Kaynak: DHA

Adana, Baba, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Elimde fotoğrafların var' şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü - Son Dakika

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