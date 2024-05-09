Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağdıç, polisteki ifadesinde uyuşturucuyu sadece kullandığını, satmadığını belirtti.

09.05.2024 10:34  Güncelleme: 10:50
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Beyoğlu'ndaki evinde gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde ayrıca 2 bin Euro, 730 dolar ve bin 500 lira da nakit para bulunurken, Kalben Sağdıç gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"UYUŞTURUCU SATMIYORUM"

Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi. Polisteki ifadesinde uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söylediği belirtilen Kalben adliyeye sevk edildi.

Şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şarkıcı Kalben hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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