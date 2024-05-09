Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu - Son Dakika
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Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu

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Denizli'deki Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolan Polonyalı turist Maria Latacz'in cesedi, komandolar tarafından Domuzçukuru mevkisindeki dere yatağında bulundu. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda Latacz'in dere yatağına düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

09.05.2024 11:35  Güncelleme: 12:04
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Denizli'deki turla gezmek için geldiği UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolan Polonyalı turist Maria Latacz'in komandolar tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Latacz'in cesedinin bulunduğu Domuzçukuru mevkisindeki dere yatağına düşerek öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

DRONLA ARANIYORDU

73 yaşındaki Polonya uyruklu Maria Jolanta Latacz, yabancı turist kafilesiyle geldiği Pamukkale'dedün öğle saatlerinde kayboldu. Ören yerindeki Kleopatra Antik Havuzunda yüzdükten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Latacz, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ile Pamukkale güvenlik ekibinin yaptığı çalışmalarına rağmen bulamadı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı kamera incelemesinde en son Hierapolis Antik Kentindeki antik tiyatro çevresinde görülen yaşlı turisti arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.

Hierapolis Antik Kenti ören yeri alanında kaybolan Latacz, İl Jandarma Komando ekipleri, jandarma komando birlikleri ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Pamukkale\'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu

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Son Dakika 3.Sayfa Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu - Son Dakika

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