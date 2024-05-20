Azerbaycan ziyareti dönüşü olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde hayatını kaybettiği belirlenen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Helikopter enkazının yerini tespit etmek için gönderilen drone ile kaydedilen görüntülerde kazanın oluştuğu bölgeden hızlı adımlarla bir kişinin uzaklaştığı görüldü.
Servis edilen videodaki hareketlilik suikast iddialarına neden olurken, Fransız televizyonu Kanal I24'ün canlı yayında verdiği bir detay ses getirdi.
Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin pilotu Eli Kopter'in Mossad ajanı olduğunu öne süren Fransız kanalı, olayın arkasında İsrail'in olduğunu ima etti.
Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)