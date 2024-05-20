Göçmen kaçakçıları "Kalkan-22" operasyonlarıyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Göçmen kaçakçıları "Kalkan-22" operasyonlarıyla yakalandı

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde gerçekleştirilen 'Kalkan-22' operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını ve 37'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar yapıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilecek.

20.05.2024 08:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen "Kalkan-22" operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını ve 37'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda suçta kullanıldığı tespit edilen 14 araç ile çok miktarda dövize el konuldu.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli merkezli Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak'ta göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyon için harekete geçildi.

Düzensiz göçe geçit yok! 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

37 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 25 şüphelinin tamamı tutuklanırken 86 düzensiz göçmen ise yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ise 7 şüpheli yakalanırken 4'ü tutuklandı. 3'ünün işlemleri devam ediyor. 106 düzensiz göçmen ise yakalandı. Ankara merkezli Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda da yakalanan 8 şüpheli de tutuklandı.

Düzensiz göçe geçit yok! 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

GÖÇMENLER İÇİN SINIR DIŞI İŞEMLERİ BAŞLATILDI

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyonlar sonucu, suçta kullanıldığı tespit edilen 14 adet araç ile çok miktarda dövize el konuldu.

"İNSAN TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Göçmen kaçakçıları "Kalkan-22" operasyonlarıyla yakalandı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Göçmen kaçakçıları 'Kalkan-22' operasyonlarıyla yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce: Beş mşlyon mülteci nasıl hangi yolla geldi . Biri demişti "Kabul üst sınırımız yüz bin" diye . şimdilerde üç beş kişi yakalayıp "mücadele" diye adlandırmak abes doğrusu. 1 1 Yanıtla

08:39 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı
08:39 Ortalık fena karışmış İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti Ortalık fena karışmış! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti
08:05 Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünde suikast iddiası Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
06:35 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler
08:14 Göçmen kaçakçıları “Kalkan-22“ operasyonlarıyla yakalandı Göçmen kaçakçıları "Kalkan-22" operasyonlarıyla yakalandı
08:09 Cannes Film Festivali’ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor
08:07 Dursun Özbek’in “Delikanlıysa gel“ çağrısına Ali Koç’tan gece yarısı bomba yanıt Dursun Özbek'in "Delikanlıysa gel" çağrısına Ali Koç'tan gece yarısı bomba yanıt
07:35 Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi final yapıyor Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi final yapıyor
04:59 İran’da Reisi’nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek İran'da Reisi'nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek
02:03 Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi arıyor Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arıyor
01:17 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Instagram hesabından ’’Benim için dua edin’’ paylaşımı Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından ''Benim için dua edin'' paylaşımı
00:17 Dursun Özbek’ten Ali Koç’a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım Dursun Özbek'ten Ali Koç'a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 08:57:07. #1.12#
SON DAKİKA: Göçmen kaçakçıları "Kalkan-22" operasyonlarıyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement