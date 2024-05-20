Göçmen kaçakçıları "Kalkan-22" operasyonlarıyla yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen "Kalkan-22" operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını ve 37'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda suçta kullanıldığı tespit edilen 14 araç ile çok miktarda dövize el konuldu.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli merkezli Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak'ta göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyon için harekete geçildi.

37 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 25 şüphelinin tamamı tutuklanırken 86 düzensiz göçmen ise yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ise 7 şüpheli yakalanırken 4'ü tutuklandı. 3'ünün işlemleri devam ediyor. 106 düzensiz göçmen ise yakalandı. Ankara merkezli Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda da yakalanan 8 şüpheli de tutuklandı.

GÖÇMENLER İÇİN SINIR DIŞI İŞEMLERİ BAŞLATILDI

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyonlar sonucu, suçta kullanıldığı tespit edilen 14 adet araç ile çok miktarda dövize el konuldu.

"İNSAN TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verdi.