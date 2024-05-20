Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar

serkan sezer:

Ancak böyle bırakırlar dünya sevgisini bak İran'ın en zenginisin ama neyle taşınıyorsun İslam bunun gibileri yüzünden yaşanamiyor ilerleyemiyor İslam'a dine İran halkına hiç bir faydası olmayan çıkarı için yaşayan biriydi sıra onun gibi olanlarda Allah'ım sen en iyisini bilirsin