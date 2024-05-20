Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar - Son Dakika
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Dünya

Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği kaza sonrası dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Servis edilen videoda, kurtarma ekiplerinin Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını, helikopterin enkazından çıkarttığı anlar yer aldı.

20.05.2024 09:32
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Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişi dün akşam saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti.

BÖLGEDEN ART ARDA GÖRÜNTÜ YAĞIYOR

Olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada helikopterin küle döndüğü görüntüler servis edilirken, bölgeden gelen bir görüntü daha büyük ses getirdi.

ENKAZDAN BÖYLE ÇIKARTTILAR

Servis edilen videoda, kurtarma ekiplerinin Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını, helikopterin enkazından çıkarttığı anlar yer aldı.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, İbrahim Reisi, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • serkan sezer: Ancak böyle bırakırlar dünya sevgisini bak İran'ın en zenginisin ama neyle taşınıyorsun İslam bunun gibileri yüzünden yaşanamiyor ilerleyemiyor İslam'a dine İran halkına hiç bir faydası olmayan çıkarı için yaşayan biriydi sıra onun gibi olanlarda Allah'ım sen en iyisini bilirsin 3 1 Yanıtla

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